Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW: upėje rastas ir su avarija nesiejamo žmogaus kūnas

Automobilis nuskendo beveik akimirksniu.
„Kelio atkarpa nėra pavojinga, upės atkarpa atitverta atitvarais, sunku pasakyti, kas lėmė eismo įvykį“, – teigė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Narai automobilį rado po vandeniu, maždaug trijų metrų gylyje. Tačiau prie jo prieiti neįmanoma – upė srauni, vieta klastinga.
„Tikrai gana sudėtinga gelbėjimo operacija. Nėra paprasta, kai įvažiuoja į tvenkinį, paprastą ežerą, upę, kur nėra srovės, čia labai sudėtinga, kad būtent prie krioklio, kur yra labai didelės srovės“, – šeštadienį aiškino Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys.
Dėl to gelbėtojai ėmėsi neįprasto sprendimo – aukščiau upės laikinai uždarė užtvanką ir laukė, kol Nevėžis nuslūgs, tačiau tuo pačiu metu spaudė laikas.
„Užtvankoje vanduo kaupiasi – per dvi valandas pradės per viršų tekėti, ir vėl atsiras didžiulė srovė“, – sakė A. Rudys.
Paaiškėjo skaudžiausia žinia – upėje rado pirmąją auka. Policija skelbė, kad tai galimas automobilio savininkas, gimęs 1995-aisiais. Jo kūnas aptiktas apie 0,5 kilometro nuo nelaimės vietos.
Kai vanduo nuslūgo, rado ir antrąjį vyro kūną, kuris buvo maždaug už 1,5 kilometro nuo tilto.
„Jau srovė buvo nunešusi juos, bet, kadangi uždaryta užtvanka ir upės lygis pakritęs, žmonės buvo užsikabinę už šakų ir iškilo taip virš vandens“, – šeštadienį teigė Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys.
Po beveik šešių valandų narai pasiekė Nevėžyje nuskendusį BMW.
Eismas nuo Janonio iki Savitiškio gatvės visą tą laiką buvo uždarytas. Susirinko ir keliasdešimt smalsuolių – gyventojai stebėjo sudėtingos operacijos kulminaciją, tačiau policija sako, kad tai dar ne viskas.
„Mums pranešė, kad automobilyje galimai buvo trys žmonės, bet tokios informacijos neturime, nėra patikrinta“, – sakė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Tai reiškia, kad gali trūkti dar vieno BMW keleivio. Kranas iškėlė sumaitotą automobilį į gatvę, tačiau ugniagesiai viduje daugiau žmonių nerado. Vadinasi, paiešką reikia tęsti.
„Upės apatinėje dalyje žvalgysime visą upę, žiūrėsime, ar nėra kur nors kūno“, – šeštadienį teigė Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys.
Galiausiai upėje rasti dar dviejų žmonių kūnai. Vienas, įtariama, į upę įlėkusio automobilio keleivis. Kitas, manoma, su eismo įvykiu nesusijęs, nes kūnas vandenyje buvęs jau ilgesnį laiką.
Panevėžio ugniagesiai šią operaciją atsimins ilgai.
„Kažko tokio nebuvo tikrai“, – sakė A. Rudys.
Sekmadienį policija patvirtino informaciją apie rastą su avarija nesiejamo žmogaus kūną. Paaiškėjo, kad rastas 1967 metais gimusio vyro kūnas. Per pirminę apžiūrą smurto žymių ant palaikų nepastebėta. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Panevėžio apskrities policijos atstovė Odeta Jukniūtė BNS patvirtino, kad šis mirusysis nesiejamas su šeštadienio rytą įvykusia avarija.
„Kai vanduo atslūgo, rastas dar vienas asmuo, kuris galimai buvo paieškomas, nustatinėjama jo tapatybė“, – nurodė policijos atstovė.
Sekmadienį taip pat pranešta, kad jau nustatytos trijų per avariją žuvusių vyrų tapatybės – 1995 metais gimęs automobilio savininkas, 1994 ir 2005 metais gimę vyrai.
Pareigūnai nustatinėja, kas vairavo automobilį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai tai sukelia avariją, kurioje žuvo žmogus.
