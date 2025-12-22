Mantas Bertulis Ukrainoje pateko į pavojingą avariją: galėjo baigtis žūtimi

Apie įvykį jis pranešė socialiniuose tinkluose. M. Bertulis pasakojo, kad kartu su verslininku Karoliu Sankausku-Taranduku ir kitais bendražygiais vyko Ukrainos keliais, kai staiga teko susidurti su netikėta kliūtimi.
„Vakar įvyko nelaimė mums Ukrainoje. Patekome į rimtą avariją, praradome vieną svarbią ir brangią mašiną. Tik per itin laimingą atsitiktinumą visi likome sveiki. Tai yra svarbiausia“, – socialiniuose tinkluose rašė M. Bertulis.
Vėliau jis detaliau papasakojo, kaip viskas nutiko. Anot Manto, jis pats vairavo pirmasis ir vedė automobilių koloną autostrada, kai tamsoje netikėtai išniro avariją patyręs automobilis.
„Situacija buvo tokia: važiuojame autostrada, aš pirmas vairuoju, vedu koloną ir iš niekur išlenda mašina, kuri buvo paskendusi tamsoje. Pasirodo, ukrainiečių jaunimėlis sugebėjo lygioje vietoje įvažiuoti į atitvarą ir padaryti avariją. Tik per Marytės plauką spėjau staigiai pasukti vairą į dešinę ir išvengti smūgio. Galėjau gal net žūti, nes mano mašina buvo lengvoji, o greitis – apie 110–115 km/h“, – pasakojo jis.
M. Bertulio teigimu, pirmajam ir antrajam kolonos automobiliams pavyko išvengti susidūrimo, tačiau trečiajai transporto priemonei – mikroautobusui – smūgio išvengti nepavyko.
„Aš spėjau pasukti, antra mašina per plauką irgi išvengė avarijos, dar kita mašina buvo vietinių, kurie irgi sakė: „Visiškai nesimatė mašinos, per stebuklą neįvažiavome“. Deja, trečiajai mūsų kolonos mašinai nepavyko išvengti smūgio. Ir ta mašina buvo mūsų gražuolis autobusiukas... Smūgis buvo nemenkas, misija jai baigta“, – rašė prodiuseris.
Pasak Manto, avariją sukėlęs automobilis nebuvo tinkamai pažymėtas – neįjungtos avarinės šviesos, nebuvo pastatytas įspėjamasis ženklas, todėl kliūtį pamatyti buvo itin sudėtinga.
Nors žmonės per incidentą nenukentėjo, M. Bertulis neslėpė, kad situacija buvo itin pavojinga ir sukrėtusi. Jis taip pat paminėjo, kad sugadinta transporto priemonė buvo naudojama humanitarinėms misijoms, todėl vėliau kreiptasi ir į geranorius dėl pagalbos, tačiau, pasak jo, svarbiausia – kad visi liko gyvi.
