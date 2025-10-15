„Litgrid“ tęsia partnerystę su Ukraina: remiame jos pastangas užtikrinti energetinį saugumą

200 MW galingumo transformatoriaus užtektų daugiau nei 250 tūkst. gyventojų aprūpinti elektra, pranešė įmonė.
„Lietuva tęsia ir tęs partnerystę su Ukraina ir rems jos pastangas užtikrinti energetinį saugumą. Kiekvienas perduodamas įrenginys yra indėlis į šalies atsparumą. Esame pasirengę teikti skubią pagalbą kritinei infrastruktūrai ir prisidėti prie šalies energetinės sistemos atstatymo bei jos atsparumo stiprinimo“, – pranešime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Autotransformatoriai yra strateginiai energetikos ramsčiais – jie užtikrina, kad šviesa ir šiluma nenustotų pasiekti namų, ligoninių, pramonės įmonių“, – sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Iki šiol „Litgrid“ Ukrainai yra suteikusi tris paramos paketus: tris autotransformatorius ir kitus svarbius tinklo įrenginius.
Baltijos Šalių ir Ukrainos sistemose naudojami tokie patys įtampos lygiai, kurie skiriasi nuo naudojamų daugelyje Europos šalių. Todėl „Litgrid“ ir kitų Baltijos šalių operatorių perduodami transformatoriai ir kita tinklo pastočių įranga yra ypač vertinama Ukrainoje.
