Marijampolėje sumuštos 12-metės mama: nelinkiu kalėjimo tai mergaitei, bet atsakomybė turi būti

Šį ketvirtadienio vakarą LNK laidoje „Už ar prieš?“ – aštri diskusija: ar reikia didinti bausmes ir ankstinti amžių, nuo kurio patraukiama atsakomybėn?
„Jie turi atsakyti už savo veiksmus. Mes diskutuojam su draugėm ir kai manęs klausia, ko tu tikiesi iš teisinio proceso, aš draugėms sakau, kad nelinkiu kalėjimo tai mergaitei, kuri mušė, bet atsakomybė turi būti. Bent viešųjų darbų eitų padirbėt, kad suvoktų, jog yra pasekmės“, – kalbės sumuštos dvylikametės mama Renata.
Tiesa, ji pridūrė, kad net policijos pareigūnai abejojo, ar byla pasieks teismą. „Iškart po tų muštynių aš su dukra nuėjau į policiją ir parašiau pareiškimą. Tačiau policijos tyrėja sakė, kad čia net teismo nepasieks, nes jie nepilnamečiai“, – nusivylimo neslėps mergaitės mama.
Apie paauglių nebaudžiamumą prabils ir žurnalistas, televizijos bei renginių vedėjas Paulius Skučas. Jis tapo siautėjančių paauglių gaujos išpuolių liudininku. Būrys vaikų kelis mėnesius niokojo Vilniuje esančius sporto rūmus, o, pasak P. Skučo, policijos sulaikyti paaugliai netrukus vėl sugrįždavo: „Juos policija sugaudydavo, nuveždavo namo, o vaikai jau po kelių valandų vėl grįždavo prie Sporto rūmų. Pareigūnai sakė, kad mes nieko negalime padaryti, nes jie nepilnamečiai.“
„Įsivaizduokit, ten dūžta langai, sirenos kaukia, pastatas niokojamas, tvoros vartomos, paaugliai su kaukėmis, paslėpę veidus, siautėjo. Bet apogėjų viskas pasiekė, kai viduryje baltos dienos kaukėti paaugliai, nebijodami nieko, su kaukėmis, su lazdomis ir akmenimis puolė sporto rūmus saugančią apsaugą“, – pasakos P. Skučas.
Vieną paauglį pagauti pavyko pačiam Pauliui ir netoliese bėgiojusiam vilniečiui: „Kai atvažiavo pareigūnai, paauglys puikiai žinojo savo teises ir ėmė kaltinti, kad jį sugavę vyrai smurtavo“, – kalbės P. Skučas.
„Paauglių smurto atvejų būna kiekvieną dieną“, – tikins advokatė Julija Manako-Galminė. Ji prisimins neseniai įvykusį atvejį, kai atstovavo Klaipėdoje sumuštam ir žemintam paaugliui. Anot advokatės, teismas virto cirku, nes kaltinamasis smurtautojas keikėsi, melavo, kad prarado balsą, kad negali kalbėti.
„Įsivaizduokit, teismas finale kaltinamajam skyrė įspėjimą“, – apie neteisybės jausmą kalbės advokatė. Ji mano, kad ir Marijampolės smurto atveju dvylikametei griežtesnė atsakomybė negresia.
Marijampolėje smurtu kaltinamos dvylikametės advokatė tikins, kad ji kategoriškai prieš bausmių didinimą ir atsakomybės amžiaus ankstinimą vaikams. „Nejaugi jūs vaikus norite bausti? Mano atstovaujama mergaitė jau nubausta. Jai plaukia grasinimai, keiksmai, ji negali išeiti iš namų, ji labai išgyvena“, – tikins žinoma advokatė Aušra Ručienė.
Aš tik prisimenu tą klaikų baimės jausmą ir pasipylusį kraują.
Išgirdusi smurtu kaltinamos dvylikametės advokatės mintis, dainininkė Anžela Adamovič neslėps emocijų. „Aš buvau tos sumuštos mergaitės vietoje. Kai man buvo 15 metų, mane apsupo būrelis merginų. Aš patikau vienam vaikinui, o jis patiko kitai merginai. Ta mergina nusprendė mane primušti. Aplink buvo ir vaikinų, bet jie nieko nedarė, manęs negynė. Aš tik prisimenu tą klaikų baimės jausmą ir pasipylusį kraują“, – neslėpdama ašarų pasakos Anžela.
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