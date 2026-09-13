 Kupiškio rajone, poilsiavietėje greta marių, moteris rado ginklą

Kupiškio rajone, poilsiavietėje greta marių, moteris rado ginklą

2026-09-13 08:23
ELTOS inf.

Šeštadienio vakarą poilsiavietėje Vėžionių kaime moteris krūmuose rado šaunamąją ginklą.

<span>Kupiškio rajone, poilsiavietėje greta marių, moteris rado ginklą</span>
Kupiškio rajone, poilsiavietėje greta marių, moteris rado ginklą / O. Gurevičiaus/ ELTOS nuotr.

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Kaip praneša Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugsėjo 12 d. apie 18 val. 50 min. Kupiškio rajone, Vėžionių kaime, poilsiavietėje, moteris (gim. 1979 m.) krūmuose, šalia marių tvenkinio, rado šaunamąjį ginklą. Tai buvo revolveris „ME38 Compact-G” su šoviniais (5 vnt.) „PG 380 MeGum”.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

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