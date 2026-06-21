Kambaryje kilo gaisras, bet padėti vyrui buvo sunku: durys – užrakintos, užstatytos radiatoriais

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, šeštadienį, 13.07 val., buvo gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Juodbūdžio k., Gėlių g., iš namo stogo kyla dūmai, čia gyvena vienas žmogus. Degė gyvenamojo namo pirmame aukšte esantis kambarys.
Įėjimo į namą durys buvo užrakintos, užstatytos radiatoriais. Laužtuvu ugniagesiai gelbėtojai duris atidarė.
13.33 val. iš namo išneštas 66-erių sąmoningas vyras – jo kaklas, abi rankos buvo sužalotos, plaukai apdegę.
Vieno aukšto namas su mansarda (išmatavimai 10x10 m), alytnamio tipo, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisras kilo 16 m² dydžio kambaryje. Incidento metu apdegė baldai, sienos ir lubos, sudegė kiti namų apyvokos daiktai. Aprūko kiti kambariai. Išsaugotas pastato stogas.
Dūmų detektorius neįrengtas.
Įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
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