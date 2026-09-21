Įtarimai „čekiukų“ bylose pateikti penkiems Jonavos, Marijampolės, Kaišiadorių politikams

Be to, trys Tauragės ir Skuodo rajonų savivaldybių tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą.
Teisėsaugos įtarimų dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo sulaukė Jonavos savivaldybės tarybos narė Vijolė Šadauskienė. STT duomenimis, 2019–2023 metais ji, eidama šios savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo išmokomis transportui ir savivaldybei galbūt padarė 11 tūkst. eurų turtinę žalą.
Buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Remigijus Osauskas įtariamas dėl neva patirtų transporto išlaidų savivaldybei padaręs 3 tūkst. eurų turtinę žalą.
Marijampolės savivaldybės tarybos narys Jonas Grabauskas įtariamas, kad 2019–2021 metais dėl esą patirtų degalų išlaidų savivaldybei galėjo padaryti 1,6 tūkst. eurų turtinę žalą. Dėl to jam pateikti įtarimai piktnaudžiavus, sukčiavus ir klastojus dokumentus.
Tokių pat įtarimų sulaukė ir kitas šios savivaldybės tarybos narys Darius Kemeraitis. Teisėsauga surinko duomenų, kad jis 2019–2021 metais taip pat dėl neva patirtų degalų išlaidų savivaldai galėjo padaryti 2,2 tūkst. eurų turtinę žalą.
Buvęs Kaišiadorių tarybos narys Dalius Matkevičius įtariamas netinkamai panaudojęs kurui skirtas lėšas ir galbūt padaręs savivaldybei 972 eurų turtinę žalą.
Be to, Klaipėdos apylinkės teismas „čekiukų“ bylose patvirtino Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių Raimondo Matemaičio ir Lino Janušonio, buvusio Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario Rimanto Urniežio atleidimą nuo atsakomybės.
Jiems nustatytas vienų metų laidavimo terminas ir skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – nuo 600 iki 1250 eurų siekiančios įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Bylų duomenimis, R. Matemaitis 2021–2022 metais neteisėtai pasisavino 843 eurus savivaldybės lėšų, L. Janušonis 2019–2022 metais – 15,7 tūkst. eurų bei R. Urniežis 2019–2023 metais – 1,1 tūkst. eurų degalams.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamo valdiškų lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Įtarimai pateikti 36 esamiems ir buvusiems tarybų nariams.
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