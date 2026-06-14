Išgertuvių metu įsiplieskė konfliktas: nukentėjo moteris, kliuvo ir nepilnamečiui

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas pranešė, kad sekmadienio naktį, apie 1.30 val. Minkūnų kaime vyko išgertuvės.
Namo kieme kilus žodiniam konfliktui, neblaivus (1,67 promilės) vyras, gimęs 2000 metais, sukėlė fizinį skausmą neblaiviai (1,17 promilės) moteriai, gimusiai 1974 metais, ir nepilnamečiui, gimusiam 2009 metais.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
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