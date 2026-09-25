 „Investicijos“ neatsipirko: po pokalbio su rusakalbiu teko kreiptis į policiją

„Investicijos“ neatsipirko: po pokalbio su rusakalbiu teko kreiptis į policiją

2026-09-25 09:20
BNS inf.

Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl keturių sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia 111,4 tūkst. eurų.

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<span>„Investicijos“ neatsipirko: po pokalbio su rusakalbiu teko kreiptis į policiją</span>
„Investicijos“ neatsipirko: po pokalbio su rusakalbiu teko kreiptis į policiją / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Didžioji dalis šios sumos išviliota tris asmenis įtikinus investuoti.

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į Alytaus pareigūnus kreipėsi 1984 metais gimusi moteris, pareiškusi, kad liepą internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo.

Įtikinęs investuoti internetinėje platformoje, jis apgaulės būdu išviliojo 35,6 tūkst. eurų.

Apie analogišką schemą Kauno policijai pranešė 1959 metais gimęs vyras, liepą praradęs 47,7 tūkst. eurų, o Pakruojo policijai – 1968 metais gimusi moteris, birželį praradusi 20 tūkst. eurų.

Be to, ketvirtadienį sostinės Vėtrungių gatvėje, namo kieme, prie 1942 metais gimusios moters priėjusi rusakalbė moteris pasakė, kad sūnus pateko į eismo įvykį ir reikalingi pinigai. Senolė moterį pasikvietė į butą, kur jai atidavė 8 tūkst. eurų, o moteriai išėjus, spintoje pasigedo dar 3 tūkst. eurų.

Dėl pirmų trijų atvejų policija pradėjo sukčiavimo ikiteisminius tyrimus, dėl paskutinio – sukčiavimo ir vagystės tyrimus.

Šiame straipsnyje:
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