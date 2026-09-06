Epsteino skandalas Lietuvoje: naujausia žinia iš prokuratūros

„Teisinės pagalbos prašymas JAV teisėtvarkos institucijoms yra išsiųstas“, – Eltą informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stundžienė.
Ko konkrečiai prašoma minėtu kreipimusi į JAV, prokuratūra neatskleidžia.
Anot R. Stundžienės, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl J. Epsteino failuose paviešintos informacijos nukentėjusiųjų iki šiol nėra nustatyta.
„Atliekant šį tyrimą yra apklausta daugiau nei 20 asmenų, nukentėjusiaisiais pripažintų asmenų byloje nėra“, – teigė prokuratūros atstovė.
Visgi, pasak R. Stundžienės, tyrimą atliekantys pareigūnai nustatinėja asmenis, kurie galėjo būti nukentėję šioje byloje.
„Siekiant gauti tyrimui reikšmingų duomenų ir atskleisti galimai padarytas nusikalstamas veikas, pareigūnai ragina galimas prekybos žmonėmis aukas, susijusias su J. Epsteino byla, nelikti abejingomis ir kreiptis į policijos pareigūnus specialiu telefonu +370 60468154 arba į Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centrą telefonu +370 67961617“, – informacija pasidalijo prokuratūros atstovė.
Bylos medžiagoje minimi ir lietuviai
Įvertinusi paviešintuose J. Epsteino susirašinėjimuose esančią informaciją Lietuvos teisėsauga vasarį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos prekybos žmonėmis.
Generalinė prokuratūra aiškino, kad toks sprendimas priimtas atlikus detalesnį pradinių duomenų vertinimą bei konstatavus, kad objektyvus ir išsamus abejones dėl teisėtumo keliančių aplinkybių ištyrimas galimas tik ikiteisminio tyrimo metu.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, tyrimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūra.
Kaip skelbta, JAV Teisingumo departamentas šių metų pradžioje paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylos dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Lietuvos vardas dokumentuose minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
Juose matyti 2017 m. sausio 20 d. prašymas pervesti 75 tūkst. eurų į Lietuvoje registruotą SEB banko sąskaitą. Gavėjas – tuo metu renginių organizatoriaus Valdo Petreikio valdyta įmonė „Fors Projektai“.
Dokumentuose paskelbti pavedimų duomenys rodo, kad 2018 m. „NPO Baleto Teatras“ gavo 18,49 tūkst. dolerių, o „VSJ Baleto Teatras“ – dar 10 tūkst. dolerių pavedimą. Pinigus pervedė J. Epsteino vadovaujamas fondas „Gratitude America MMD“.
Paviešintuose bylos dokumentuose minima ir V. Petreikio žmona Simona Petreikė, kuriai esą galėjo būti suteikta parama mokslams. Dokumentuose nurodoma, kad S. Petreikė po J. Epsteino mirties paskelbta ir 3 mln. JAV dolerių palikimo gavėja.
J. Epsteinas 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių merginų seksualinę prievartą, bet kalėjime praleido tik 13 mėnesių. 2019 m. jis vėl buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba žmonėmis. Tais pačiais metais vyras kalėjimo kameroje nusižudė.
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