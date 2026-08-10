 Ekspertai: nekelkite ragelio!

Ekspertai: nekelkite ragelio!

2026-08-10 12:56
ELTOS inf.

Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 mln. apgaulingų skambučių ir 1,22 mln. apgaulingų trumpųjų SMS žinučių, pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

<span>Ekspertai: nekelkite ragelio!</span>
Ekspertai: nekelkite ragelio! / Asociatyvi magnific nuotr.

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Tarnybos duomenimis, apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80 proc., o SMS žinučių – 42,1 proc. Visgi RRT įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.

„Dėl sėkmingai veikiančių operatorių įdiegtų filtravimo priemonių sukčiams nebeapsimoka generuoti apgaulingus skambučius su užkeistais lietuviškais numeriais – tai lėmė reikšmingą sukčiavimo telefonu ir blokuojamų skambučių srauto praėjusį ketvirtį sumažėjimą. Tačiau sukčiavimas neišnyko – sukčiai prisitaiko, nuolat keičia sukčiavimo metodus“, – pranešime pabrėžė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.

Anot tarnybos, antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių.

„Skambinama numeriais, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai neturi galimybių juos identifikuoti kaip apsimestinius skambučius ir juos blokuoti. Gyventojai, gaunantys skambučius su užsienio numeriais, turėtų išlikti itin budrūs, o, nesant poreikio atsiliepti, paprasčiausiai nekelti ragelio“, – nurodė RRT ekspertai.

Tarnyba ragina gavus įtartiną žinutę nespausti joje pateiktų nuorodų, neatidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens, elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo.

Taip pat reikėtų užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos ryšio operatoriai
apgaulingi skambučiai
trumposios SMS žinutės

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Komentarai

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Komentarai

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Pencinykas
jau antrą kartą man atsiliepus jie patys padeda ragelį . Kažkaip išsigudrino nuspėti kad bus pasiųsti nx. Ot bėda ir kartėlis man, neapturiu malonumo. Bet nenusimenu, kažkada pavyks vėl.
2
-1
Nedirbtinisprot
Palazdavoju burlokes angliškai, kad nemoka pasaulinės kalbos . Tada vožteliu gražiausią sakinį iš mano lagerio laikų , rusiškai .
5
0
laukiu nesulauk
kada man paskambins,nes turiu talenta "trolinti"
0
-3
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