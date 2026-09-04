„Čekiukų“ bylose aštuoniems Alytaus ir Lazdijų politikams pateikti ieškiniai

Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų daugiau nei 50 tūkst. eurų.
Panevėžio apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valdo Račkausko priteisti beveik 6,5 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją šiam politikui iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto buvo kompensuoti beveik 7 tūkst. eurų.
V. Račkauskas teikė įvairius čekius, susijusius su transporto, kanceliarinėmis, telefono ir interneto išlaidomis. Nustatyta, kad politikui buvo kompensuoti 66 eurai kanceliarinių išlaidų, 479 eurai telefono išlaidų, 1,3 tūkst. eurų interneto ryšio išlaidų, o likusią sumą – 5,1 tūkst. eurų – sudarė išlaidos degalams.
Kadencijos laikotarpiu V. Račkauskas pateikė 46 PVM sąskaitas faktūras dėl telefono ir interneto išlaidų kompensavimo beveik 1,8 tūkst. eurų sumai, tačiau pagrįstomis išlaidomis už šias paslaugas laikytina tik 357 eurų suma.
Kadangi didžioji dalis šiam politikui iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, beveik 6,5 tūkst. eurų yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Panevėžio apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinės Alytaus tarybos narės Laimos Vincės Kirkliauskienės priteisti daugiau nei 6,1 tūkst. eurų.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją L. V. Kirkliauskienei iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 7 tūkst. eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla. Per kadenciją politikė teikė įvairius čekius, susijusius su kanceliarinėmis, telefono ir transporto išlaidomis.
Pavyzdžiui, politikė pateikė 49 pranešimus apie mobiliojo ryšio paslaugų apmokėjimą daugiau nei 2,5 tūkst. eurų sumai, tačiau pagrįstomis išlaidomis už šias paslaugas laikytina tik 205 eurų suma.
Kadangi didžioji dalis L. V. Kirkliauskienei išmokėtų lėšų yra nesusijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, daugiau nei 6,1 tūkst. eurų yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusios Alytaus miesto tarybos narės Lauros Radzevičiūtės išieškoti daugiau nei 5,5 tūkst. eurų.
Nustatyta, kad L. Radzevičiūtei per praėjusią kadenciją iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėta 11,9 tūkst. eurų kaip kompensacija už transporto, kanceliarines ir biuro patalpų nuomos išlaidas.
Nors iš šios sumos beveik 5 tūkst. eurų kompensuota kaip patirtos išlaidos už kurą, prokuroro tyrimo metu nustatyta, kad pagrįstomis išlaidomis už degalus laikytini tik trys eurai ir 65 centai. Nustatyta, kad ši politikė degalus pirko ir karantino laikotarpiais, kai darbas vyko nuotoliniu būdu, o gyvenamąją vietą kadencijos metu buvo deklaravusi vos už 200 metrų nuo savivaldybės.
Prokuratūros ieškinyje taip pat konstatuojama, kad L. Radzevičiūtei nepagrįsta buvo išmokėti 456 eurai už ryšio paslaugas bei mokyklines prekes.
Iš buvusios Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės prokuratūra prašo priteisti daugiau nei 4,1 tūkst. eurų.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją pagal V. Gibienės teiktas ataskaitas buvo kompensuota daugiau nei 4,5 tūkst. eurų, iš kurių 227 eurai – už kanceliarines išlaidas, o likusi suma – išlaidos už kurą.
Įvertinus tai, kad kuras buvo pirktas ir karantino metu, o politikė gyvena vos už penkių kilometrų nuo savivaldybės pastato, prokuratūros ieškinyje konstatuojama, kad V. Gibienei už degalus pagrįstai galėjo būti kompensuoti 153 eurai, o likusi suma kompensuota nepagrįstai.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas iš dabartinio Alytaus miesto tarybos nario Valerijaus Venciaus išieškoti beveik 6,5 tūkst. eurų.
Nustatyta, kad V. Venciui per praėjusią kadenciją iš biudžeto buvo išmokėti 6,9 tūkst. eurų kaip išlaidos už ryšio paslaugas bei degalus. Nustatyta, kad už ryšio paslaugas šiam politikui nepagrįstai išmokėti mažiausiai 962 eurai – pagal pateiktas sąskaitas mokėta už kitą numerį, už MMS žinutes, mobiliojo parašo mokestis.
Prokuratūros ieškinyje konstatuojama, kad politikas degalus pylėsi karantino metu, taip pat – kituose rajonuose. Nustatyta, kad skirtingų rūšių kuras piltas kasdien arba kas antrą dieną.
V. Vencius savivaldybei apmokėti pateikė ir čekį už 26 litrus benzino, įsipilto Vilniuje 2023 metų balandžio 23 dieną, 23.58 valandą. Atsižvelgiant į tai, kad tarybos nario įgaliojimai baigėsi balandžio 24 dieną, prokuroras ieškinyje konstatavo, kad tai akivaizdus siekis pasisavinti savivaldybės lėšas ir nepagrįstai praturtėti.
Iš buvusios Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Skaistės Ulčickaitės prokuratūra prašo išieškoti 6,7 tūkst. eurų į savivaldybės biudžetą.
Ieškinyje nurodyta, kad S. Ulčickaitei per praėjusią kadenciją buvo kompensuota 7 tūkst. 31 euras kaip išlaidos už kurą, tačiau tyrimo metu nustatytos pagrįstos kuro išlaidos yra tik 337 eurai. Minėta politikė degalus pirko karantino metu ir kituose rajonuose, kartais kuras buvo pilamas kasdien arba net du kartus per dieną.
Prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Šarūno Klėgerio priteisti daugiau nei 2,8 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją Š. Klėgeriui iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 4 tūkst. eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla. Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su telefono, transporto ir biuro patalpų nuomos išlaidomis.
Pavyzdžiui, politikas pateikė pranešimus apie tariamai patirtų telefono išlaidų apmokėjimą daugiau nei 1,6 tūkst. eurų sumai, tačiau pagrįstomis išlaidomis už šias paslaugas laikytina tik 27 eurų suma.
Kadangi didžioji dalis Š. Klėgeriui iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, patirtas telefono išlaidas, 2 tūkst. 866 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Daivos Ambrazevičienės priteisti daugiau nei 12,3 tūkst. eurų.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją D. Ambrazevičienė teikė ataskaitas dėl 12 tūkst. 355 eurų kompensavimo už degalus. Atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją politikė pateikė 395 mokėjimo kvitus, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto jai buvo kompensuotas 9 tūkst. 408 litrų degalų įsigijimas.
Nustatyta, kad D. Ambrazevičienė už įsigytą kurą 29 kartus atsiskaitė šešiomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis bei grynaisiais pinigais. Fiksuotas vienas atvejis, kai degalai buvo įsigyti už Lazdijų rajono savivaldybės ribų. Politikė kompensavimui teikė išlaidas, patirtas karantino laikotarpiu. Nustatyta, kad karantino laikotarpiu politikė patyrė daugiau nei 2,1 tūkst. eurų išlaidų už įsigytus 2 tūkst. 81 litrą degalų.
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