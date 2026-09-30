„Čekiukų“ byloje nuteistas Alvydas Vaicekauskas: pabandysiu apsiginti

„Skųsiu sprendimą“, – BNS trečiadienį sakė A. Vaicekauskas.
„Matome spragų sprendime, ir su savo gynėju šnekėjau, irgi ragino mane tą padaryti, tai pasinaudosiu savo teise. Nes į mano paaiškinimus, faktus neatsižvelgta, ir galvoju, kad pabandysiu apsiginti dėl to“, – pažymėjo meras.
BNS rašė, kad pirmosios instancijos Alytaus apylinkės teismas pirmadienį A. Vaicekauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo.
Merui skirta 7,5 tūkst. eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.
Anot teismo, suklastojęs 17 avanso apyskaitų ir piktnaudžiaudamas politikas įgijo 1,1 tūkst. eurų savivaldybės lėšų, taip pat padarė didelę neturtinę žalą savivaldai, pakirsdamas pasitikėjimą ja.
Teismo vertinimu, A. Vaicekauskas sąmoningai siekė neteisėtai gauti išmokas už degalus, sistemingai teikdamas kitiems asmenims priklausančiomis kortelėmis apmokėtus kvitus buhalterijai.
Ši byla teismui buvo perduota pernai birželį. Sulaukęs teisėsaugos įtarimų, A. Vaicekauskas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų (LSDP) partijoje ir neigė nusikaltęs.
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