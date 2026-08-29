Artėjant mokslo metams – naujos sukčių schemos. Ką pataria VMI?

Apie naujus sukčių triukus su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis.
– Kokiu būdu sukčiai apsimeta VMI atstovais? Ką pastebėjote?
– Sukčiai naudoja įvairias priemones, bet dažniausiai jie siunčia apgaulingus SMS pranešimus ir elektroninius laiškus. Tam tikrais laikotarpiais buvo kuriamos ir apgaulingos internetinės svetainės. Pasitaiko įvairiausių atvejų.
– Ar tos svetainės yra panašios į jūsų svetainę?
– Jos būna labai panašios. Visų pirma reikėtų žinoti, kad VMI niekada nesiunčia žinučių, kuriose yra papildomų nuorodų ar yra įvardijamos konkrečios sumos. Tokią informaciją klientai gali matyti tik prisijungę prie Mano VMI ar elektroninio deklaravimo sistemos. Visada reikia patikrinti svetainės nuorodą ir tai, kaip atrodo puslapis. Mūsų nuorodos baigiasi .lt, o apsimestinės – .com ar kitomis raidėmis. Tam tikrais laikotarpiais buvo kuriamos svetainės, o šiuo metu yra siunčiami apgaulingi SMS pranešimai ir elektroniniai laiškai. Noriu atkreipti dėmesį, kad žinutės savo struktūra yra panašios į siųstas anksčiau, bet dabar gyventojus bandoma suklaidinti ir nukreipti į apgaulingą svetainę. Šį kartą yra pasirinkta baudos forma, o anksčiau buvo bandoma naudotis permokomis ir kitais mokesčiais. Kviečiame būti atidžiais ir tikrinti tokias žinutes.
– Ar žmonės dažnai paspaudžia ant tokių nuorodų ir atiduoda savo duomenis?
– Konkrečių duomenų neturime, bet iš pasikreipimų ir skundų matome, kad tokių situacijų pasitaiko. Tapus sukčiavimo auka, specialistai rekomenduoja kreiptis į policiją ir pranešti Nacionalinio kibernetinio saugumo centrui. Dėl įvairių sukčiavimo atvejų mes nuolat bendradarbiaujame su NKSC, todėl visada kviečiu kilus bet kokiai abejonei pasitikrinti Mano VMI sistemoje, o tiems žmonėms, kurie neturi elektroninės bankininkystės ar interneto, siūlau pasiskambinti mokesčių inspekcijos telefonu ir pasitikrinti, ar tikrai tokia informacija buvo siunčiama. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mokesčių inspekcija niekada nesiunčia žmonėms SMS žinučių prašydama jungtis prie tam tikrų nuorodų, neprašo asmens duomenų, kad jie sumokėtų atitinkamą permoką. Tai daro tik sukčiai.
– Kaip atskirti VMI žinutę? Ar mokesčių inspekcija siunčia kokius nors pranešimus?
– Mokesčių administratorius siunčia pranešimus Mano VMI sistemoje prisijungus per elektroninę bankininkystę. Paprasčiausias būdas tai padaryti – prisijungti prie Mano VMI ir pasitikrinti, nes ten yra visa informacija. Būna, kad mokesčių inspekcija nusiunčia trumpą pranešimą elektroniniu paštu, bet ten būna nurodyta tik bendro pobūdžio informacija, niekada nesiunčiamos atskiros nuorodos, prašymai jungtis ar susimokėti. Oficialūs VMI elektroninio pašto adresai visada baigiasi galūne @vmi.lt, o sukčiai naudojasi labai panašiomis, tokiomis kaip @vmi.com ar @vni.lt
Taip pat reikia atkreipti dėmesį į siuntėją. Jei siuntėjas nesutampa su laiške nurodytu adresatu, jei elektroninis paštas yra vieno pavadinimo, o siuntėjas yra kitas, tai reiškia, kad mokesčių inspekcija šio elektroninio laiško nesiuntė. SMS žinutė gali būti siunčiama tik tada, kai gyventojas užsiregistruoja gyvam vizitui ir gauna patvirtinimą dėl atvykimo tuo laiku, kuriuo užsiregistravo. Bet jokiais būdais nėra siunčiamos SMS žinutės su nuorodomis apie baudas, mokėjimus, prašymus prisijungti ar atidaryti tam tikrus failus.
– Ką daryti žmogui, kuris paspaudė nuorodą, suvedė savo duomenis ir nukentėjo nuo sukčių?
– Tapus sukčiavimo auka rekomenduojama kreiptis į policiją ir pranešti NKSC. Taip pat rekomenduojama suabejojus pranešimo ar internetinės svetainės tikrumu susisiekti su pačia VMI elektroniniu paštu. Yra specialus elektroninio pašto adresas – [email protected]. Reikėtų pridėti gauto pranešimo vaizdą. Mūsų puslapyje yra nurodytas šis elektroninio pašto adresas.
– Ar sukčiai prieš rugsėjį suaktyvėja?
– Pastebime tendenciją, kad sukčiai stengiasi prisitaikyti prie įvairių visuomenėje vykstančių procesų ir bando jais pasinaudoti vykdant nusikaltimus. Pavyzdžiui, gyventojų pajamų deklaravimo metu bandoma vykdyti atakas, susijusias su permokomis. Tikėtina, kad yra išbandomas ir atostogaujančių žmonių budrumas. Žmonės sugrįžta, prieš rugsėjį jų laukia daug rūpesčių ir šiuo laikotarpiu jais bandoma pasinaudoti. Svarbiausias yra mūsų pačių atsparumas ir gebėjimas atpažinti apgaulingą informaciją. Todėl linkiu visiems išlikti budriems ir saugoti savo duomenis. Informaciją apie tai, kaip atskirti sukčių pranešimus, skelbiame mokesčių inspekcijos socialiniuose tinkluose ir internetinėje svetainėje.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
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