Teismui perduota kanapes platinusių jaunų klaipėdiečių byla

Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (KPONTV) pareigūnai.
Baudžiamojon atsakomybėn iš viso patraukti trys asmenys. 23 metų vaikinas kaltinamas neteisėtu disponavimu labai dideliu kvaišalų kiekiu ir jų platinimu, 21 metų vaikinas – narkotinių medžiagų platinimu, o 22 metų mergina – neteisėtu disponavimu narkotine medžiaga be tikslo ją platinti.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų vasarą, gavus duomenų apie anksčiau neteisto, individualią veiklą vykdančio 23 metų klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą.
2025 metų liepą Klaipėdoje, Sulupės gatvėje, pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą 22 metų klaipėdietę. Pas ją rasta apie du gramus kanapių.
Spalio mėnesį uostamiesčio teisėsaugininkai Klaipėdoje, Minijos gatvėje, sulaikė jai kanapių pardavusį 23 metų vaikiną. Atlikę kratą jo gyvenamojoje vietoje bei garaže, pareigūnai rado narkotinių (psichotropinių) medžiagų, du smulkintuvus, keturias elektronines svarstykles bei vakuumavimo aparatą.
Vėliau pareigūnai Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje, sulaikė anksčiau neteistą 21 metų klaipėdietį. Pas šį vaikiną bei jo gyvenamojoje vietoje pareigūnai rado daugiau kaip 100 gramų kanapių.
Vaikinai buvo uždaryti į areštinę. Vėliau šiems asmenims skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įtaigoje.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
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