 Su tokiu BMW vairuotoju geriau nejuokauti: spyrė į pareigūno automobilį ir į akis pripurškė dujų

Su tokiu BMW vairuotoju geriau nejuokauti: spyrė į pareigūno automobilį ir į akis pripurškė dujų

2025-10-01 10:24
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdos rajone kilus konfliktui, vyras spyrė į pareigūno vairuojamą automobilį, papurškė jam dujų, pranešė policija.

Su tokiu BMW vairuotoju geriau nejuokauti: spyrė į pareigūno automobilį ir į akis pripurškė dujų
Su tokiu BMW vairuotoju geriau nejuokauti: spyrė į pareigūno automobilį ir į akis pripurškė dujų / Asociatyvi freepik.com, J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Anot Policijos departamento, apie 15.19 val. buvo gautas Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūno, gimusio 1986 m., pranešimas, kad rugsėjo 15 dieną apie 18.50 val. Slengių kaime ne tarnybos metu, jam važiuojant nuosavu automobiliu „Skoda Octavia“, kelyje kilo konfliktas su septintosios serijos BMW automobilio vairuotoju.

Pasak pareigūno, BMW vairuotojas, išlipęs iš transporto priemonės, koja spyrė ir įlenkė jo automobilio dureles ir papurškė ašarinių dujų.

Nukentėjusysis į medikus nesikreipė. Nuostolis – 150 eurų. Įtariamasis ieškomas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
konfliktas
Vairuotojas
pareigūnas
spyrė pareigūnui
ašarinės dujos
pipirinės dujos
policija
viešosios tvarkos pažeidimas
papurškė dujų
vairuotojų konfliktas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Slabakas
Joks jis vyras. Šiukšlė ir gaidys. Kai gaus kulka kakton daugiau nemojos balionėliais ...
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų