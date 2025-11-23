 Klaipėdoje sulaikomas vyras spyrė pareigūnui į ranką

Klaipėdoje sulaikomas vyras spyrė pareigūnui į ranką

2025-11-23 09:43
BNS inf.

Klaipėdoje, Turgaus gatvėje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikomas vyras spyrė pareigūnui į ranką, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Klaipėdoje sulaikomas vyras spyrė pareigūnui į ranką / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

