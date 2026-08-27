Šiurpą keliantis BMW skrydis rajone: mašina nestojo net po smūgio

Liudininkų teigimu, tuo metu prie remontuojamo kelio ruožo stovėjo eilutė automobilių prie šviesoforu reguliuojamo ruožo.
„Čia T formos sankryža. Ten tik tik baigiasi žvyrkelis ir prasideda kelio darbai, šalia yra šviesoforas su eile laukiančiųjų, nes tik viena juosta atidaryta. Kaip ir kodėl parlėkt tokiu greičiu nuo žvyrkelio į sankryžą, kur visomis kryptimis eismas paralyžiuotas, nes visi laukia žalios šviesos, tai neįsivaizduoju“, – matyta avarija stebėjosi vienas iš gyventojų.
Vyras kėlė versiją, kad vairuotoja galėjo stabdį supainioti su akceleratoriumi.
„Arba pravažiavo pro raudoną signalą, kad nelaukti sekančios žalios ir stipriai atsilikdama bandė suspėt ir tilpt, kol nepradėjo judėti eismas iš priešpriešos. Mačiau gyvai pravažiuojant avariją“, – nuomonę išsakė pilietis.
Tačiau paskui BMW, kuris sankryžoje jau buvo ištaškęs kitą mašiną, atvažiavo kitas automobilis ir jis judėjo visiškai kitaip – normaliu greičiu.
Daugelis vairuotojų stebėjosi BMW vairuotojos poelgiu. Jei tuo metu būtų priešprieša pajudėjęs mašinų srautas, sunku suvokti, kas galėjo nutikti moteriškei spaudžiant akceleratorių.
Pasak Klaipėdos apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėjos Andromedos Grauslienės, avarija fiksuota trečiadienį, apie 20 val.
Pirminiais duomenimis, BMW vairavo blaivi, 2007 metais gimusi, moteris. VW „Passat“ vairuotojas buvo perduotas medikams.
Vyras viešai padėkojo aplinkiniams, kurie atbėgo jam į pagalbą ir buvo šalia, kol atvyko medikų brigada.
„Noriu padėkoti vyrams, kurie pripuolė ir padėjo. Ir padėkoti moteriškei, kuri buvo prie manęs to, kol atvyko medikai“, – dėkojo į nelaimę patekęs niekuo dėtas vairuotojas.
O štai BMW vairuotoja, pasak liudininkų, iš automobilio išlipo pati. Tai automobilio „VW Passat” vairavusį vyrą teko vaduoti ugniagesiams.
Avariją sukėlusi vairuotoja buvo blaivi, kodėl taip atsitiko nesuprato ir pati. Raudodama aiškino, kad užvažiavus ant kažkokio kalniuko kelyje automobilio nebesuvaldė.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai