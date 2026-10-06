Plungės rajone „Toyota“ išlėkė „prieš eismą“ ir rėžėsi į nežymėtą policijos automobilį

Kaip teigiama, avarija įvyko 1992 metais gimusio vyro vairuojamam „Toyota Hilus“ išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą.
Nežymėtą policijos automobilį „Skoda Superb“ vairavo 1986 metais gimęs pareigūnas.
Per eismo įvykį nukentėjo automobilio „Toyota Hilux“ vairuotojas, automobilio „Skoda Superb“ vairuotojas ir kartu pastaruoju važiavę 1970, 1978 metais gimę policijos pareigūnai.
Visi asmenys dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę. Ten jiems buvo suteikta medicininė pagalba, paskui jie išleisti gydytis namo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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