 Plungės rajone „Toyota“ išlėkė „prieš eismą“ ir rėžėsi į nežymėtą policijos automobilį

Plungės rajone „Toyota“ išlėkė „prieš eismą“ ir rėžėsi į nežymėtą policijos automobilį

2026-10-06 07:30
BNS inf.

Plungės rajone vyro automobilis susidūrė su nežymėtu policijos automobiliu, antradienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Plungės rajone „Toyota“ išlėkė „prieš eismą“ ir rėžėsi į nežymėtą policijos automobilį</span>
Plungės rajone „Toyota“ išlėkė „prieš eismą“ ir rėžėsi į nežymėtą policijos automobilį / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Kaip teigiama, avarija įvyko 1992 metais gimusio vyro vairuojamam „Toyota Hilus“ išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą.

Nežymėtą policijos automobilį „Skoda Superb“ vairavo 1986 metais gimęs pareigūnas.

Per eismo įvykį nukentėjo automobilio „Toyota Hilux“ vairuotojas, automobilio „Skoda Superb“ vairuotojas ir kartu pastaruoju važiavę 1970, 1978 metais gimę policijos pareigūnai.

Visi asmenys dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę. Ten jiems buvo suteikta medicininė pagalba, paskui jie išleisti gydytis namo.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Plungės rajonas
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Toyota Hilus

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