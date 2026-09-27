Nepilnametis priešindamasis sužalojo policijos pareigūną

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko apie 17.18 val. Plungėje esančiame bute. Pirminiais duomenimis, 2012 metais gimęs jaunuolis, panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, gimusiam 1997 metais.
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Nepilnametis perduotas motinai.
Policija surinko medžiagą dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
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