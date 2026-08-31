 Naktį Klaipėdoje policijai nepaklusęs vairuotojas atsidūrė areštinėje

Naktį Klaipėdoje policijai nepaklusęs vairuotojas atsidūrė areštinėje

2026-08-31 09:26
BNS inf.

Pirmadienio naktį Klaipėdoje, Sportininkų ir Malūninkų gatvių sankryžoje, automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojas, stabdomas policijos pareigūnų su įjungtais raudonos ir mėlynos spalvos švyturėliais, specialiu garsiniu signalu, bei garsiniu reikalavimu, nesustojo, prasidėjo gaudynės, pranešė Klaipėdos apskrities policija.

<span>Naktį Klaipėdoje policijai nepaklusęs vairuotojas atsidūrė areštinėje</span>
Naktį Klaipėdoje policijai nepaklusęs vairuotojas atsidūrė areštinėje / E. Čičiurkaitės/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų