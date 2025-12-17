 Kauno tarnybos sukeltos ant kojų: dingo dar viena jauna moteris

Kauno tarnybos sukeltos ant kojų: dingo dar viena jauna moteris

2025-12-17 10:59 kauno.diena.lt inf.

Nuo politikos
iki kultūros

Trečiadienio ryte Kauno specialiosios tarnybos pradėjo naktį mįslingomis aplinkybėmis dingusios jaunos moters iš Domeikavos paiešką. Apie tai ryte policijai pranešė jos artimieji, panašu, kad dar bandę nesėkmingai ieškoti jos patys.

Apie tai, kad ši 32-ejų metų moteris išvažiavo naktį iš savo namų automobiliu ir su ja nebeįmanoma susisiekti, 7.23 val. pranešė jos artimieji.

8.10 val. dingusiosios automobilį policija rado Panemunės šile – netoli Trijų mergelių tilto.

Neatmetant, kad dingusioji galėjo nukristi nuo šio tilto, tradiciškai tokiais atvejais kreiptasi pagalbos į Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narus. Pastarieji vykdo šį policijos prašymą, apžiūrėdami Nemuną su gumine valtimi.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, manoma, kad tragedija galėjo įvykti apie trečią-ketvirtą valandą nakties. Kodėl užsikabinta už šio laiko – ar ką nors atskleidė vaizdo kameros, ar tokiu metu buvo prarasatas ryšys su dingusiąja, neaišku.

Trečiadienio rytą socialiniuose tinkluose pasklindo, kaip įtariama, su šiuo įvykiu susijęs pagalbos prašymas.

„Negaliu patikėti, kad turiu tai rašyti, bet dingo geriausias žmogus pasaulyje!!! Gerieji Kauno žmonės, šianakt – 3 val. – iš namų išėjo ir nebeįmanoma susisiekti. Paskutinė fiksuota būvimo vieta – Taurakiemio g. Panemunėje/Vičiūnai Kaune. Paliko atomobilį „Toyota Prius“ juodos spalvos (galbūt kas nors tuo metu ką nors matė). Erika šviesių plaukų, galimai visa juodai apsirengusi, 1.70 cm ūgio, smulkaus sudėjimo.

Labai prašau visų dalintis, kad kuo daugiau atkreiptume dėmesį. Kiekviena minutė svarbi. Ką nors žinančius prašau nedelsiant kreiptis numeriu 112“, – rašoma feisbuko įraše.

Jau \\\.///
kasdienybė,papjovė,iškrito,dingo......................BAISU,kas vyksta "laisvoj" Lietuvoj.
0
0
kai žmonės
neturi rūpesčių, tai žudosi. Būtų apsiėmusi karšinti kokią senolę, tai apie savižudybę net nebūtų laiko kada pagalvoti. Galvotų kaip išsimiegoti. Duok Dieve, kad būčiau neteisus. Stiprybės artimiesiems.
2
0
