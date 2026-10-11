 Klaipėdos rajone dega namas: iš po stogo veržiasi dūmai

Klaipėdos rajone dega namas: iš po stogo veržiasi dūmai

2026-10-11 18:37
ELTOS inf.

Gavus pranešimą apie Klaipėdos rajone degantį namą, į įvykio vietą išsiųstos ugniagesių gelbėtojų pajėgos, praneša Bendrasis pagalbos centras (BPC). 

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Gaisras / Asociatyvi freepik.com, D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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Kaip nurodo BPC, sekmadienį 17.35 val. bendruoju skubios pagalbos numeriu 112 pranešta apie Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje ties Kiškėnų ir Dvaro taku degantį namą, iš po stogo rūkstančius dūmus.

Skelbiama, jog į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos miesto ir rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Apie įvykį informuota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis bei Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

Šiame straipsnyje:
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