Klaipėdoje vagys nesnaudžia

2025-10-04 11:15
Daiva Janauskaitė

Penktadienį uostamiesčio pareigūnams pranešta apie dvi vagystes. Vienas žmogus pasigedo automobilio, kitas rado išplėštą garažą.

Prieš 18 val. Taikos prospekte esančioje automobilių aikštelėje automobilio „Mercedes Benz CLA“ savininkas pasigedo savo mašinos. Ji buvo pagaminta 2015 metais ir verta 14 570 eurų.

Tą pačią dieną, prieš pietus Šilutės plente esančioje garažų bendrijoje vyras rado nupjautą savo garažo spyną.

Vagys išnešė garaže laikytus darbo įrankius ir 12 automobilių padangų su ratlankiais.

Pranešęs apie vagystę policijai nukentėjusysis pareiškė patyręs 700 eurų nuostolį.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

