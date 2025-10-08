Gatvėse – vis nesaugiau

Pirmadienį 12.30 val. pietinėje Klaipėdos pusėje, Kuncų gatvėje, tarp daugiabučių namų ėjusi 64 metų moteris rankoje laikė telefoną. Galbūt todėl, kad buvo susikoncentravusi į ekraną, ji nepastebėjo, kad iš paskos einantys du vyrai akylai ją stebi.
Staiga vienas šių vyrų griebė moteriai iš rankų telefoną ir dingo.
Nukentėjusioji negalėjo detaliau apibūdinti šių vyrų, matė juos tik iš nugaros, todėl abejojama, ar skriaudiką ji galėtų pažinti.
Pagrobtas telefonas „Samsung Galaxy J5“, pasak savininkės, buvo vertas 220 eurų. Netrukus jis buvo išjungtas, todėl susekti, kur galėtų būti, neįmanoma.
Visiškai kitaip vystėsi įvykiai šeštadienį prie vienos parduotuvės Taikos prospekte. Galima spėti, kad auka buvo stebima dar tada, kai iš bankomato pasiėmė pinigų. Netrukus prie jos priėjo vyras ir pabandė jėga išplėšti rankinę.
Visa tai pamatė atsitiktinis praeivis ir suskubo į pagalbą.
Neabejingas 37 metų vyriškis leidosi paskui bandžiusį sprukti įtariamąjį. Supratęs, kad gali būti sučiuptas, bėglys atkišo kažką panašaus į peilį.
35 metų įtariamasis buvo sulaikytas ir perduotas policijos pareigūnams. Jie šį asmenį uždarė į areštinę.
Paaiškėjo, kad įtariamasis įvykio metu buvo blaivus, tačiau faktas, kad jis buvo anksčiau teistas už disponavimą narkotinėmis medžiagomis, leidžia įtarti, kam jam buvo reikalinga moters rankinė.
Miesto policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Neatmestina tikimybė, kad vėliau atsiras įtarimų ir dėl bandymo apiplėšti moterį.
Bėda tik ta, kad įtariamasis, praleidęs areštinėje dvi paras, jau laisvas, tiesa, jo laisvė apribota kitomis kardomosiomis priemonėmis.
Nukentėjusioji kol kas neapklausta policijoje, nes atgavusi rankinę ji paprasčiausiai nuėjo savo keliais. Pareigūnai bando aiškintis, kas yra ši moteris. Kai ji bus apklausta ir galbūt parašys pareiškimą policijai, bus pagrindas tirti ir pasikėsinimą apiplėšti.
Miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius patikino, kad dauguma atvejų įtariamieji yra mūsų šalies piliečiai, bet ir užsieniečiai kartais krečia piktadarybes.
