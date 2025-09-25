 Uostamiestyje siaučia ilgapirščiai: vėl taikinys – BMW automobiliai

Uostamiestyje siaučia ilgapirščiai: vėl taikinys – BMW automobiliai

2025-09-25 12:15
Asta Aleksėjūnaitė

Per vieną dieną į policiją kreipėsi net keturi klaipėdiečiai, kuriems vagys pridarė skaudžios žalos. Keturiems BMW automobiliams išdaužti langų stiklai, pavogti vairai ir prietaisų skydelis.

Nuostoliai: vagys veikiausiai naktį išdaužė keturių BMW automobilių langų stiklus ir pavogė prietaisų skydelį bei vairus. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Pirmas pranešimas registruotas antradienį, 6.20 val. Savininkas pranešė, kad išdaužtas jo automobilio BMW langas.

Mašina stovėjo Varpų gatvėje. Vagys išplėšė prietaisų skydelį. Žala – apie 1,5 tūkst. eurų.

Pradėtas vagystės tyrimas.

Dar vienas pranešimas tądien gautas 7.20 val. Kuosų gatvėje esančio namo kieme pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW lango stiklas ir pavogtas vairas. Žala – apie 1 550 eurų.

Trečiojo pareiškimo autorius į policiją kreipėsi 9.15 val. 

Rumpiškės gatvėje esančio namo kieme pastebėta, kad yra išdaužtas automobilio BMW lango stiklas ir pavogtas vairas bei elektroninis spidometras. Žala kol kas tikslinama.

Paskutinis nukentėjusysis į policiją kreipėsi 13.40 val. 

Paaiškėjo, kad vagys išdaužė Taikos prospekte stovėjusio BMW automobilio lango stiklą. Pavogtas vairas, prietaisų skydelis bei nešiojamasis kompiuteris. Žala tikslinama. Pradėti visų vagysčių tyrimai.

