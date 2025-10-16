Klaipėdoje pas jauną vaikiną rasti įtartini lankstinukai

Spalio 15 d. popietę Klaipėdoje, Šilutės plente, viešoje vietoje, patikrinę 2007 m. gimusį vaikiną, pareigūnai rado šešis folijos lankstinukus su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga, taip pat rastas smulkintuvas, kuriame buvo augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos likučių.
Tos pačios dienos vakarą Debreceno gatvėje esančiame parke pareigūnai patikrino dar tris, 1997 m., 1996 m. ir 1988 m. gimusius vyrus ir pas juos rado augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos.
Dėl visų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Narkotinių medžiagų plitimo užkardymas yra viena svarbiausių Klaipėdos policijos veiklos sričių, todėl tokio pobūdžio priemones uostamiesčio pareigūnai rengia nuolat, didžiausią dėmesį skirdami vietoms, dėl kurių gaunama pasikartojančių gyventojų pranešimų apie galimus pažeidimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis, tikrinama ir el. erdvėje pastebėta ar kitais būdais gauta informacija.
Pastebėjus ar įtariant galimą pažeidimą, gyventojams rekomenduojama nedelsiant pranešti policijai telefonu 112, per www.epolicija.lt arba policijos pasitikėjimo linija „Narkotikams NE“ +370 700 60 777, kuria gautus su narkotinėmis medžiagomis susijusius pranešimus pareigūnai privalo patikrinti per vieną darbo dieną.
