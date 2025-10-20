 Dėl narkotikų platinimo klaipėdietis ilgiems metams siunčiamas už grotų

Klaipėdos apygardos teismas klaipėdiečiui už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų platinimo skyrė 10 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Sistemingai administracinius nusižengimus daręs 21 metų vaikinas anksčiau jau buvo teistas už sunkų nusikaltimą ir paskirtos bausmės neatlikęs.

Bylos duomenimis, nuteistasis viename garaže Klaipėdoje 2024 metų rugsėjį neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų: 220 gramų kanapių, daugiau nei 90 gramų kanapių dervos, apie 10 gramų kokaino, beveik 10 gramų ketamino ir 0,15 gramo tetrahidrokanabinolio.  

Policijos pareigūnai tą pačią dieną įvykio vietos apžiūros metu aptiko ir paėmė minėtas medžiagas, dvejas elektronines svarstykles bei smulkintuvą.

Teismas, įvertinęs nuteistojo finansinę padėtį, taip pat nusprendė išieškoti iš jo beveik 600 eurų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

