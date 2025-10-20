Dėl narkotikų platinimo klaipėdietis ilgiems metams siunčiamas už grotų

Sistemingai administracinius nusižengimus daręs 21 metų vaikinas anksčiau jau buvo teistas už sunkų nusikaltimą ir paskirtos bausmės neatlikęs.
Bylos duomenimis, nuteistasis viename garaže Klaipėdoje 2024 metų rugsėjį neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų: 220 gramų kanapių, daugiau nei 90 gramų kanapių dervos, apie 10 gramų kokaino, beveik 10 gramų ketamino ir 0,15 gramo tetrahidrokanabinolio.
Policijos pareigūnai tą pačią dieną įvykio vietos apžiūros metu aptiko ir paėmė minėtas medžiagas, dvejas elektronines svarstykles bei smulkintuvą.
Teismas, įvertinęs nuteistojo finansinę padėtį, taip pat nusprendė išieškoti iš jo beveik 600 eurų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
