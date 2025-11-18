Uostamiestyje sulaikyti vyrai, įtariami narkotinių medžiagų platinimu

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 m. balandį Klaipėdos miesto policijos komisariate (PK), gavus duomenų apie 24-erių klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą.
Tų pačių metų balandžio mėnesį Klaipėdoje, H. Manto gatvėje, uostamiesčio pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą, niekur nedirbantį 20 metų užsienio pilietį, gyvenantį Klaipėdoje. Sulaikymo metu pastarasis išmetė turėtą narkotinę medžiagą – kanapes.
Tą pačią dieną KPONTV pareigūnai Klaipėdoje, Girulių plente, automobilyje sulaikė kanapes 20 metų užsieniečiui, įtariama, platinusį individualią veiklą vykdantį minėtą 24-erių vaikiną bei kartu su juo buvusį niekur nedirbantį 27-erių klaipėdietį.
Atlikę 24-erių vaikino asmens kratą bei kratas jo gyvenamojoje vietoje ir naudojamame garaže, tyrėjai rado apie 50 g kanapių, apie 5 g psichotropinių grybų, elektronines svarstykles bei tris smulkintuvus.
Į policijos įstaigą pristatant 27-erių įtariamąjį, asmuo bandė atsikratyti turėtų apie dviejų gramų kanapių, tačiau pareigūnai šią medžiagą rado ir paėmė. Atlikę kratą asmens gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai taip pat rado kelis gramus psichotropinių grybų.
Abu klaipėdiečiai – gerai žinomi teisėsaugai. 24-erių vaikinas anksčiau teistas už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą bei neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
27 merų vyras anksčiau ne kartą teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti bei viešosios tvarkos pažeidimą.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. spalį KPONTV pareigūnai Klaipėdoje sulaikė kanapes 24 metų vaikinui, įtariama, platinusius 29-erių ir 66-erių artimus šeimos narius, dirbančius vienoje iš uždarųjų akcinių bendrovių. 29 metų klaipėdietis anksčiau teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Atlikę kratas pastarųjų gyvenamosiose vietose, garaže bei žemės sklype su statiniais, pareigūnai rado, kaip įtariama, narkotinių (psichotropinių) medžiagų, septynis smulkintuvus, dvejas svarstykles, du pneumatinius ginklus, revolverį su šoviniais, beveik 5 800 elektroninių cigarečių bei daugiau kaip 23 000 cigarečių pakelių, kurių dalis paženklinta Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kita dalis – be banderolių.
20 ir 27 metų asmenims buvo pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Vėliau jų atžvilgiu tyrimai buvo išskirti į atskirus ikiteisminius tyrimus. Klaipėdos miesto PK pareigūnų atliktas tyrimas užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, o KPONTV – baigtas kaltinamuoju aktu.
29 ir 66 metų bendrininkams pareikšti įtarimai dėl narkotinės medžiagos platinimo ir dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą. Vyresniajam iš jų pareikštas įtarimas ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Trys įtariamieji (24, 29, 66 metų vyrai) buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau 24-erių vyrui paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 29-erių įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 66-erių vyrui paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Laikinai apribotos nuosavybės teisės į trijų įtariamųjų pinigines lėšas – bendrai apie 20 000 Eur.
Iš neteisėtos apyvartos paimtų įvairių tabako gaminių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, gali siekti daugiau kaip 124 000 Eur.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
