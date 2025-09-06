Klaipėdoje ir Kretingoje apgavo senolius

Penktadienį, apie 13 val. uostamiesčio Taikos prospekto daugiabučiame name gyvenantis 95 metų senolis įsileido į namus nepažįstamą moterį. Ji pasakė jam kažką labai įtikinamo, todėl sugebėjo pelnyti pensininko pasitikėjimą.
Ką ji melavo senoliui, nepranešama, policijos kriminalinių nusikaltimų suvestinėje rašoma tik tiek, kad po nepažįstamosios apsilankymo senolis pasigedo penkių vokų, kuriuose buvo pinigai.
Nukentėjusiojo teigimu, jis prarado 18,3 tūkst. eurų.
Įtariamoji gali būti apie 70 metų amžiaus, trumpai kirptų plaukų.
92 metų kretingiškis nukentėjo dėl savo geranoriškumo. Vytauto gatvėje gyvenantis vyras kieme pamatė iš automobilio išlipančius vyrus. Jie žmogų užkalbino rusiškai prašydami vandens, mat labai ištroško. Norėdamas padaryti gerą darbą pensininkas parsivedė tuos du vyrus namo, o kai jie išėjo, savo striukės kišenėje pasigedo piniginės, kurioje buvo 1667 eurų ir asmens dokumentai.
Pareigūnai pradėjo abiejų vagysčių tyrimą. Bėda tik ta, kad senyvo amžiaus nukentėjusieji dėl patirto streso sunkiai prisimena skriaudikų veidus.
