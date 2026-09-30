Klaipėdoje degė kirpykla, žmonės nenukentėjo

„Taikos prospekte 38 degė kirpykla, buvo gautas pranešimas, kad degė lubos. Gaisras šiuo metu yra likviduotas“, – BNS nurodė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Rima Vainutė.
Jos duomenimis, pastato gyventojai nebuvo evakuoti. Iki atvykstant pajėgoms, išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai.
„Patalpos buvo uždūmintos, bet žmonės nenukentėjo“, – sakė ugniagesių atstovė.
Šiuo metu patalpos vėdinamos, nustatinėjamos gaisro priežastys.
Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė BNS patvirtino, kad žmonės incidento metu nenukentėjo, pareigūnai įvykio vietoje užtikrina viešąją tvarką.
Bendrojo pagalbos centro duomenimis, pranešimas apie kirpykloje degančias lubas buvo gautas apie 12.50 valandą.
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