 Klaipėdoje degė kirpykla, žmonės nenukentėjo

Klaipėdoje degė kirpykla, žmonės nenukentėjo

2026-09-30 13:40
BNS inf.

Klaipėdoje trečiadienį popiet buvo kilęs gaisras kirpyklos patalpose, žmonės jo metu nenukentėjo.

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<span>Klaipėdoje degė kirpykla, žmonės nenukentėjo</span>
Klaipėdoje degė kirpykla, žmonės nenukentėjo / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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„Taikos prospekte 38 degė kirpykla, buvo gautas pranešimas, kad degė lubos. Gaisras šiuo metu yra likviduotas“, – BNS nurodė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Rima Vainutė.

Jos duomenimis, pastato gyventojai nebuvo evakuoti. Iki atvykstant pajėgoms, išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai.

„Patalpos buvo uždūmintos, bet žmonės nenukentėjo“, – sakė ugniagesių atstovė.

Šiuo metu patalpos vėdinamos, nustatinėjamos gaisro priežastys.

Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė BNS patvirtino, kad žmonės incidento metu nenukentėjo, pareigūnai įvykio vietoje užtikrina viešąją tvarką.

Bendrojo pagalbos centro duomenimis, pranešimas apie kirpykloje degančias lubas buvo gautas apie 12.50 valandą.

Šiame straipsnyje:
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