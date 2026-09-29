Klaipėdietis kaltinamas suklastotomis darbovietės kortelėmis įgijęs degalų už 44 tūkst. eurų

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, tyrimo duomenimis, 2025 metų lapkritį – 2026 metų sausį E. T. neteisėtai įgijo tikrų įmonei išduotų kuro kortelių duomenis ir PIN kodus.
Naudodamasis specialiu magnetinių juostų nuskaitymo ir įrašymo įrenginiu, šiuos duomenis jis perkėlė į kitas mokėjimo korteles ir pagamino jų dublikatus.
Anot teisėsaugos, pasinaudojęs šiais dublikatais, kaltinamasis įvairiose degalinėse Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Plungės rajone ir Mažeikiuose įsigijo daugiau kaip 28 tūkst. litrų degalų ir kitų paslaugų už daugiau kaip 44 tūkst. eurų.
Už atliktas mažiausiai 176 finansines operacijas turėjo sumokėti bendrovė, kuriai atitinkamai padaryta 44,1 tūkst. eurų turtinė žala. Įmonė pareiškė civilinį ieškinį nuostoliams atlyginti.
Anksčiau ne kartą teisto vyro gyvenamojoje vietoje Klaipėdoje per kratą policijos pareigūnai rado kortelių duomenims kopijuoti skirtą įrenginį, neteisėtai laikytą pistoletą su šešiais šoviniais, svetimus asmens dokumentus ir dvi svetimas mokėjimo korteles.
Vyrui skirta kardomoji priemonė – suėmimas.
E. T. kaltinamas netikrų elektroninių mokėjimo priemonių gaminimu ir neteisėtu disponavimu jomis, neteisėtu jų panaudojimu, sukčiavimu, neteisėtu disponavimu svetimais asmens dokumentais ir šaunamuoju ginklu bei šaudmenimis.
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