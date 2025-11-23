 Jakų žiede neišsiteko vilkikas ir „Škoda“: stojo eismas

2025-11-23 16:20
Asta Dykovienė

Sekmadienį apie pietus Jakų žiede, išvažiuojant iš Klaipėdos, eismą kuriam laikui sustabdė metalinė avarija. Kelyje neišsiteko vilkikas ir lengvasis automobilis. Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs, žmonės įvykio metu nenukentėjo.

Jakų žiede neišsiteko vilkikas ir „Škoda“: stojo eismas / Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Sekmadienį 13.47 val. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad išvažiuojant iš Klaipėdos, Jakų žiede, susidūrė su du automobiliai.

Kelyje lengvasis automobilis „Škoda“, jį vairavo 1993 metais gimęs vyras, neišsiteko su vilkiku, kurį vairavo 1982 metais gimęs vyras.

„Turimais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs, užpildė deklaracijas ir tiek. Bet tai yra pirminė informacija apie įvykį, kuri gali vėliau kiek pasikeisti“, – patikslino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos skyriaus atstovai.

„Feisbuko paskyroje „Klaipėdos reidai II“ vieni komentatoriai greitai suskubo kaltinti vilkiko vairuotoją, kiti – lengvojo automobilio, kuris esą įvažiavęs į pirmą eismo juostą turėjo sukti Šilutės link, o ne manevruoti iš vienos eismo juostos į juostą.

Bet kuriuo atveju, avarija – „metalinė“, žmonės joje nenukentėjo.

