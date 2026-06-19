 Įkliuvo 70-metis kontrabandininkas: sandėlyje slėpė ketvirčio milijono vertės cigarečių krovinį

Įkliuvo 70-metis kontrabandininkas: sandėlyje slėpė ketvirčio milijono vertės cigarečių krovinį

2026-06-19 14:21
Pranešimas spaudai

Kretingos rajone pasieniečiai sulaikė 70-metį Skuodo rajono gyventoją, kuris slėpė ketvirčio milijono eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį. Neseniai šis vyras jau buvo įkliuvęs dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Šį kartą jam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

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Šis skuodiškis VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų buvo sulaikytas trečiadienio vakarą Kretingos rajone. 70-metis sandėlyje slėpė neteisėtą krovinį. Pasieniečiai čia aptiko 44 770 pakelių cigarečių „Marlboro Touch“, „Marlboro Gold“, „Marlboro Original Gold“, „Winston Blue“, „NZ Gold“, „Minsk Capital QS“ be banderolių ir 1 480 pakelių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškais akcizo mokesčio ženklais. 

Operacijos metu VSAT pareigūnų perimtų 46 250 pakelių kontrabandinių cigarečių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 240 tūkst. eurų. 

VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pasieniečiai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. 

Skuodiškis buvo uždarytas į areštinę, o kitą dieną po apklausos paleistas. Jam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 

Šis Skuodo rajono gyventojas yra žinomas tiek Lietuvos, tiek užsienio teisėsaugos pareigūnams ir ne kartą buvo baustas už įvairius nusižengimus ir nusikaltimus. Pastarąjį kartą dėl kontrabandinių prekių gabenimo jis įkliuvo 2024 m. Pernai teismas jam skyrė pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę. Šiuo metu vyras yra įtrauktas į probuojamų asmenų registrą.

Šiame straipsnyje:
kontrabanda
kontrabandinės cigaretės
Kretingos rajonas
Skuodo rajonas
VSAT
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
pasieniečiai
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sulaikymas
nusikaltimas
baudžiamoji atsakomybė

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