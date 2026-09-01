 Degalinėje Rietavo savivaldybėje prakiurus vamzdžiui, nutekėjo dujos

Degalinėje Rietavo savivaldybėje prakiurus vamzdžiui, nutekėjo dujos

2026-09-01 10:51
BNS inf.

Rietavo savivaldybės Vatušių kaime esančioje degalinėje pirmadienio vakarą prakiurus vamzdžiui, nutekėjo dujos.

<span>Degalinėje Rietavo savivaldybėje prakiurus vamzdžiui, nutekėjo dujos</span>
Degalinėje Rietavo savivaldybėje prakiurus vamzdžiui, nutekėjo dujos / Ž. Pekarsko/ BNS nuotr.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, apie 19 val. buvo gautas pranešimas, kad degalinėje pratrūko dujų talpykla. Aplink objektą gyvenamųjų namų nėra, degalinė dėl nuotėkio buvo uždaryta.

Atvykus ugniagesių pajėgoms, aptiktas prie sklendės prakiuręs vamzdis, kuriuo iš požeminės talpyklos tekėjo dujos. Teritorija buvo aptverta „Stop“ juosta, iš sandėliavimo vietos į saugią vietą išnešti dujų balionai.

Dujų nusodinimui dirbo dvi vandens užsklandos, policininkai 800 metrų spinduliu buvo uždarę eismą 197 ir 164 keliuose. Darbai vyko, kol talpykla ištuštėjo.

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