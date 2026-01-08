Žvejai ieško ledo: ar ši pramoga – jau saugi?

Kai kurie žvejai jau šį savaitgalį nori ropštis ant Kuršių marių ledo. Prie Kiaulės Nugaros esą po kelių šaltų naktų gali būti 12 cm storio ledas.
Į tokį vieno vyro pareiškimą kiti žvejai sureagavo abejonėmis.
„Kokios gali būti dugno naujienos?“ – klausė vienas žvejų.
Kiti taip pat stebėjosi, ko kolega susiruošė ant marių, nes stintos tai nekimba.
Gargždų gelbėjimo tarnybos viršininkas Tomas Taučius tik atsiduso, išgirdęs apie tokius žvejų ketinimus.
„Karjerai normaliai neužšalę. O jie ant marių ledo susiruošė. Ir ką ten gaudys? Nors kvaila klausti žvejų. Jie ten savo atsakymus turi. Žvejams sunku ką paaiškinti“, – stebėjosi T. Taučius.
Buvo matuotas ledo storis prie Gargždų esančiuose karjeruose.
„Susiformavęs vienas ledo sluoksnis, tada yra vanduo ir vėl ledo sluoksnis. Ant tokio ledo nesaugu lipti“, – konstatavo T. Taučius.
Neringiškiai pranešė, kad ant Kuršių marių pradėjo formuotis ledas. Didžioji ledo dalis – užšalęs sniegas. Mariose – daugybė properšų. Priekrantėje matuotas 3 cm storis. Marių farvateryje – atviras vanduo.
„Mūsų kraštuose dar nėra tvirto ledo. Kažkas pasakojo, kad teko iš ežero vaduoti šernų bandą. Gal medžioklė vyko, matyt, šernus iš miško išvarė. O kai banda sukrito į vandenį, teko žmonėms kirviais vaduoti juos iš ledo“, – patikino T. Taučius.
Klaipėdiečiai ėmė klausinėti, ar jau kas nors žvejoja ant Dangės upės ledo.
„Gruodžio 31-ąją baidare galėjai plaukti. Koks ledas?“ – stebėjosi T. Taučius.
Mingės kaime Minijos upės paviršius sustingo sušalusio sniego ledu. Kol kas čia nėra savižudžių, panorusių išmėginti ledo storį.
O štai ant Aukštumalos senvagės ledo žvejų jau buvo.
T. Taučius priminė, kad saugu lipti mažiausiai ant 7 cm storio ledo. 10 cm ledo storis laikomas visiškai saugiu.
„Mėlynas arba žalias, skaidrus ledas rodo, kad jis tvirtas. Baltas, matinis, gelsvas ledas rodo, kad jame daug oro, jis – trapus. Arti krūmų, nendrių, šaltinių, šakų, kur vietos yra užneštos sniegu, – ypač pavojinga“, – patarimus vardijo T. Taučius.
Jis ragino žvejus kol kas susilaikyti nuo mėginimų lipti ant ledo.
