Vyras negali patikėti: robotas išrašytą baudą padvigubino

Laisvės gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, teigė, kad negali patikėti, kokių bėdų kilo dėl 300 eurų baudos už laiku nepateiktus finansinius duomenis. Baudą Registrų centras skyrė žmonos vadovaujamai mažajai bendrijai, kurioje vyras dirba.
„Įmonė, kurioje dirbu yra labai maža ir specialūs aktai suteikia galimybę taikyti kitą aspektą. Tačiau 30 dienų kaip atstovas neturiu teisės skųsti šio sprendimo“, – teigė klaipėdietis Ilkinas Dadašovas.
Vyras nesupranta, kodėl nebuvo jokio tyrimo, neleista net pasiaiškinti. Esą Registrų centras viską daryti patikėjo automatizuotai informacinei sistemai. Tiesa, vyras išsiaiškino, kad baudą jam išrašė robotas, pirktas už europinius milijonus.
„Tais atvejais, kai finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų, tokia sistema privalo atitikti tam tikrus reikalavimus. Tokio pobūdžio sankcija negali būti skiriama be teisės išklausyti ir pasiaiškinti“, – sakė klaipėdietis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vyras mano, kad valdininkai piktnaudžiauja ir ignoruoja akivaizdžius dalykus.
„Automatizuota informacinė sistema net nėra registruota. Ji privalo turėti savo duomenis, kaip automobilis turi savo numerį“, – tvirtino pašnekovas.
Mokesčių inspekcija esą mažąją bendriją tikrino ir pripažino, kad gali būti taikoma supaprastinta tvarka. Inspekcija taip pat tikina, kad mažųjų bendrijų įstatymai numato, jog nėra prievolės teikti pilnos finansinės ataskaitos.
„Net Senovės Romoje žmogus turėjo teisę pasiaiškinti, o dabar Ekonomikos ministerija tai atima iš Lietuvos piliečių. Tai liečia ne tik šią įmonę, bet ir kitus žmones, įmones“, – kalbėjo I. Dadašovas.
Tačiau, negana to, vyras pasakojo, kad robotas jo žmonai nurodė gruodžio 23 d. atvykti iš Klaipėdos į Vilnių į Registrų centrą.
Registrų centras teigia, kad nesumokėjus minimalios baudos prieš Kūčias, numatytas klaipėdiečių bylos nagrinėjimas. Po jo įrodyti savo tiesą žmonės gali per 14 dienų. Tam esą nebūtina vykti ir užtenka motyvuotų paaiškinimų raštu.
„Šiuo atveju ataskaita nepateikta tris metus, tad argumentų reikėtų paieškoti svarių“, – komentavo Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
Registrų centrui teikiama metinė finansinė atskaita, kitokia nei, pavyzdžiui, Mokesčių inspekcijai. Ji yra viešai prieinama, kad visuomenė galėtų susipažinti su įmonės veikla. Tuo tarpu laiku nepateikę ataskaitų, bendrijos rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso, o ilgainiui gali būti išbraukti iš registro.
„Kadangi finansinių ataskaitų kasmet nepateikia tūkstančiai juridinių asmenų, rankiniu būdu visus įspėti ir nubausti yra sudėtinga. Dėl to Registrų centras ir naudojasi administracinių nusižengimų registru, kurį prižiūri Informatikos ir ryšių departamentas“, – aiškino M. Samkus.
Klaipėdietis valdininkų sprendimus apskundė administraciniam teismui. Be to, vyras žada kreiptis į prokuratūrą ir Europos Sąjungos institucijas, kad šios aiškintųsi, ar teisėtai automatizuotai informacinei sistemai panaudotos europinės lėšos.
