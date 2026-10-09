Vyrą įsiutino pamatytas vaizdas: užuodęs smarvę laiptinėje nuėjau patikrinti

„Gal Debreceno g. 35 namo paskutinės laiptinės gyventojams būtų laikas jau kreiptis dėl elektroninės telefonspynės, kad neberastume penktame aukšte prasmirdusių benamių? Štai toks vaizdelis pasitiko šiandien ryte. Nors gyvename žemiau, užuodęs smarvę nuėjau patikrinti ir radau miegantį benamį. Pagalvokime apie savo artimųjų saugumą“, – siūlė klaipėdietis.
Pasak Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų, viešose vietose arba bendrose namo patalpose pastebėjus benamius, trikdančiai besielgiančius asmenis, gyventojams patariama pranešti policijai arba savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnams.
„Atvykę policijos pareigūnai tokiam asmeniui gali iškviesti medikus, jei įtaria, kad reikia jų pagalbos, gali suteikti socialinę pagalbą (pvz. nuvežti į nakvynės namus), jei užfiksuojamas teisės pažeidimas, gali būti surašytas ir administracinio nusižengimo protokolas“, – teigė policijos atstovai.
Taip pat gyventojams rekomenduojama spręsti dėl papildomų saugumo priemonių, pavyzdžiui, laiptinės užrakto, įrengimo – patekti pašaliniams asmenims tokiu atveju būtų daug sudėtingiau.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026 m. nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 7 d., Klaipėdos mieste yra gauta 17 įvairaus pobūdžio pranešimų, susijusių su benamiais, trikdančiai besielgiančiais asmenimis (viešose vietose, bendrose namo patalpose ir kt.).
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