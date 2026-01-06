Vakarų Lietuvoje – stichinė situacija: pagalbos jau prireikė ne tik keliuose

Štai savanoriai iš Kurmaičių kaimo valė vienišos kretingiškės kiemą.
„Čia ir sportas, ir nauda. Turime laisvo laiko, tad darbuojamės“, – komentavo savanoris.
„Tikėkimės, jog, kai pasensiu, man irgi kažkas ateis į pagalbą. Čia turime moterį, kuri negalėjo prie malkų prieiti bei šiukšlinę išsivežti“, – kalbėjo pašnekovė.
Pagalbos moteriai paprašė artimieji, nes dėl lūžusios rankos kretingiškė nepakėlė kastuvo.
„Yra žmonių, kuriems reikia pagalbos, nes šiuo metu stichinė sniego nelaimė“, – sakė kretingiškė Jūratė Anusienė.
Kretingos rajone, kur prisnigo daugiausiai, į pagalbą stojo būrys savanorių.
„Šiai dienai yra 21 savanoris, kuris pasiruošęs pagelbėti ne tik socialiniams darbuotojams, bet visiems, kuriems reikalinga pagalba“, – dalijosi Kretingos meras Antanas Kalnius.
Net ir Klaipėdos rajono Kretingalės gyventojai susibūrė, kad miestelio centrą atkastų.
„Grįžom iš jaukių atostogų ir žiūrime, kad negalime įeiti į Kultūros centrą“, – pasakojo moteris.
Didesniuose miestuose net nebėra kur sniego dėti ir jau susidarė kalnai. Sniegą tenka išvežti, kad tokie kalnai netrukdytų eismo, o žmonės galėtų praeiti. Štai Kretingoje sniegas vežamas į karjerą.
„Samdė firmą ir išvežė, tačiau naktį snigo, tad vėl tas pats. Prieš gamtą nepašoksi“, – aiškino pašnekovas.
Kai kur vis dar sunkiai pravažiuojami keliai, virtę medžiai ir sudėtingos vairavimo sąlygos sunkina kurjerių darbą. Tad žmonės įspėjami, kad gali vėluoti siuntų pristatymas.
„Jei kurjeris važiuoja pas klientą ir mato, kad kelias nepravažiuojamas, tokiu atveju skambiname ir tariamės, ar galime pristatyti vėliau, kai sąlygos leis, ar nukreipti siuntą į kitą adresą, paštomatą“, – komentavo „Omniva“ komunikacijos vadovė Gabrielė Požerskė.
Dalis Vakarų Lietuvos mokyklų iki trečiadienio nedirba, o kai kur vaikai mokosi nuotoliu.
„Prieš 15 metų buvo tiek sniego“, – sakė pakalbinta moteris.
Sinoptikai tvirtino, kad Kretingoje jau pasiekta viso mėnesio kritulių norma. Prie jos taip pat artėja Klaipėda, Klaipėdos rajonas ir Plungės apylinkės.
„Ties Vėžaičiais, Plunge sniego danga yra siekianti net virš 50 centimetrų“, – pasakojo sinoptikas Paulius Starkus.
Prognozuojama, kad sniego dar bus, tačiau jau ne taip gausiai.
