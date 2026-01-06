Gausus sniegas paralyžiavo gyvenimą: šiuo atveju nebepadės ir sunkioji technika

Apie situaciją Vakarų Lietuvoje „Žinių radijo“ laidoje – pokalbis su Plungės rajono savivaldybės meru Audriumi Klišoniu.
Paklaustas, ar dabar nėra laiko mėgautis žiema ir sniegu, meras patikino, kad kaip tik dabar tas metas, kada reikia tai daryti.
„Priešingai, kaip tik mėgaujamės sniegu, nes Kalėdas turėjome visiškai juodas. Nebuvo nė gramo sniego, o dabar turime jo tikrai pakankamai daug. Mūsų prašymai, kad Naujus metus turėtume su sniegu, išsipildė“, – sakė A. Klišonis.
Meras pateikė naujausią informaciją apie dabartinę situaciją Plungės rajone.
„Šiąnakt mes praktiškai neturėjome snygio, taigi mūsų technika ir papildomai pasitelkti darbuotojai tikrai galėjo stipriai darbuotis <...>. Praeitą parą buvo išvežta 14 tūkst. kubų [sniego], todėl galėjome atlaisvinti pagrindines gatves ir ten, kur yra siauresni šaligatviai, kad juos būtų galima nuvalyti.
Pagrindinės magistralės yra visiškai pravažiuojamos, keliai praktiškai visur yra pravažiuojami. Šiuo metu vyksta platinimo procesas. Tvarkomi šaligatviai, autobusų stotelės, perėjos ir, manau, kad rytoj galėsime visiškai užtikrinti ugdymo procesą visose mūsų ugdymo įstaigose“, – pasakojo A. Klišonis.
Antradienį buvo priimtas sprendimas oficialiai paskelbti ekstremalią situaciją Plungės rajone. Anot mero, tai padaryta dėl dėl finansinių sumetimų.
„Paskelbus ekstremaliąją situaciją, galima panaudoti mero rezervo fondą. Taip pat kitus papildomus finansinius išteklius. Paprasčiau padaryti ir viešuosius pirkimus, nes esant ekstremaliajai situacijai negalima laukti tų terminų, kurie yra numatyti įprastomis sąlygomis“, – paaiškino jis.
A. Klišonis neneigė, kad toks gausus snygis iš dalies paralyžiavo Plungės rajono gyvenimą.
„Be abejo, atsirado apribojimų. Bet dirbame tikrai kūrybiškai. Ir švietimo įstaigos nenutraukė darbo. Vaikai, kurių tėvai neturėjo galimybės kažkur jų „padėti“, buvo ugdymo įstaigos priimti priežiūrai, bet ne ugdymui.
Taip pat savivaldybės ir kitos įstaigos, kurios galėjo, dirbo nuotoliniu būdu, kad užtikrintų funkcionavimą ir veiklą. Tačiau, be jokios abejonės, praėjimas šaligatviais ir kitomis vietomis yra daug sudėtingesnis. Matosi, kad ir gatvėse judančio transporto, ir žmonių yra gerokai mažiau“, – sakė jis.
Anot A. Klišonio, artimiausias žingsnis dabar – kelių platinimas.
„Norime, kad būtų užtikrintas ne tik pravažumas, bet ir kokybiškas važiavimas. Juo labiau, kad per artimiausias paras praneša šaltį iki 16 ar net 18 laipsnių. Sniego pusnys, kurios šiuo metu siekia ir metrą, ir pusantro, turėtų būti pastumtos dar toliau nuo kelių. Jeigu prasidės papildomas snygis, jau ir sunkioji technika negalės įšalusio sniego pajudinti. Taigi vyksta valymo darbai ir labai ačiū tiems, kurie prisidėjo, labai ačiū gyventojams. Labai ačiū įmonėms, ūkininkams, kurie labai mums talkino ypač kaimo vietovėse. Bendromis, sutelktomis pastangomis parodėme, kad galime susidoroti su stichija, kuri mus užklupo“, – teigė meras.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
