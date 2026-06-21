Užgeso iškilaus pedagogo Apolinaro Stonkaus gyvybė

Velionis gimė Mažeikių rajono Maigų kaime. Baigė Viekšnių vidurinę mokyklą. Studijavo buv. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute ir 1984 m. įgijo istorijos, visuomenės mokslų mokytojo kvalifikaciją.
A. Stonkus savo profesinį pedagogo kelią pradėjo mokytojaudamas Mažeikių rajono mokyklose. Dirbo Plinkšių aštuonmetėje, Krakių devynmetėje mokyklose, vėliau – Mažeikių rajono pionierių ir moksleivių namuose.
„Puikų ir sumanų specialistą bei gerą pedagogą pastebėjo Mažeikių rajono valdžia“, – rašoma pranešime spaudai.
Jis buvo paskirtas vadovauti Balėnų devynmetei mokyklai, dirbo neformaliojo švietimo srityje. 1998 m. laimėjo konkursą ir tapo Mažeikių rajono Tirkšlių vidurinės mokyklos direktoriumi. 2004 metais A. Stonkus pradėjo vadovauti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, buvo paskirtas į vedėjo pareigas.
„Dirbdamas savivaldoje jis nuosekliai rūpinosi švietimo sistemos plėtra, mokyklų tinklo stiprinimu, ugdymo kokybės gerinimu ir švietimo bendruomenės telkimu. Velionis Apolinaras jo buvusių dėstytojų, kolegų atmintyje išliko kaip nepaprastai žingeidus ir sumanus studentas. Jis pasirinkęs istorijos studijas ir sėkmingai baigęs grįžo į savo gimtąjį rajoną. A. Stonkus praėjo visas pedagogines grandis nuo mokytojo iki švietimo skyriaus vedėjo. Tai parodo, ko gali pasiekti žmogus savo nuoširdžiu ir atkakliu darbu“, – rašė Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugija.
„Kolegos jį prisimins kaip atsakingą, principingą ir dalykišką vadovą, gebėjusį išklausyti, patarti ir priimti sprendimus, svarbius visai rajono švietimo bendruomenei. Jo profesinė patirtis, atsidavimas darbui ir pagarba žmogui paliko ryškų pėdsaką Mažeikių rajono švietimo istorijoje“, – rašė savivaldybė.
Atsisveikinimas su velioniu vyks birželio 21 d., sekmadienį, nuo 15 val. laidojimo namuose „Rimtis“ Mažeikiuose.
Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, birželio 22 d., 12 val. Viekšnių bažnyčioje,
Laidojamas Viekšnių m. kapinėse.
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