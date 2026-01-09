Sinoptikai: susilaikykite nuo nebūtinų kelionių

„Ketvirtadienio diena buvo be žymesnio sniego. Rytą vietomis tvyrojo rūkas, formavosi šerkšnas. Aukščiausia oro temperatūra 6–10 laipsnių šalčio. Naktį snigo daugiausia pietrytinėje šalies dalyje, sustiprėjus vėjui kilo pūga, pustė. Žemiausia oro temperatūra 9–13 laipsnių šalčio, tačiau dėl vėjo juntamoji temperatūra buvo dar 7–9 laipsniais žemesnė“, – feisbuke pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Orų prognozė
Sinoptikai pateikė naujausią orų prognozę.
„Šiandien daug kur, daugiausia pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vietomis pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šalčio. Juntamoji temperatūra bus dar 7–9 laipsniais žemesnė, todėl eidami į lauką šiltai apsirenkite. Susilaikykite nuo nebūtinų kelionių.
Šeštadienio naktį daug kur sniegas, dieną vietomis truputį pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, naktį 9–14 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 6–9, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Sekmadienį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniuose rajonuose vietomis 7–9, dieną 4–9 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 9 d. daugelyje upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 27 cm per parą. Nemuno aykštupyje, kai kur, kilimas iki 105 m.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida stebimas ižas ir tamsus lanksledis, ties Vente ledo storis iki 8 cm, vietomis properšos. Ant ledo lipti pavojinga“, – rašė sinoptikai.
Naujausi komentarai