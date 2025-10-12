Universitete – senjorų gausa: auditorijoje vos tilpo visi norintieji

Programa, kuri prieš penkiolika metų startavo kaip Trečiojo amžiaus universitetas, šiemet vėl pritraukė šimtus vyresnio amžiaus klaipėdiečių.
KU Mokymosi visą gyvenimą centras šias studijas organizuoja nuo 2010 m. Per tą laiką programą baigė net 3 317 senjorų.
Šiemet priimti 204 nauji dalyviai, o iš viso studijuoja 791 senjoras.
„Džiaugiamės, kad senjorai domisi tokia galimybe – šiemet pastebime ypač didelį jų norą dalyvauti, dėl užsiregistravusių žmonių skaičiaus teko net sustabdyti registraciją“, – teigė Klaipėdos universiteto Mokymosi visą gyvenimą centro vedėja dr. Simona Grigaliūnienė.
Pasak vedėjos, paskaitų temos sudaromos pagal poreikius – nuo sveikatos ir saugumo iki gamtos pažinimo ar skaitmeninių įgūdžių. Klausytojams dėstomos ir šiuolaikiškos temos, pavyzdžiui, apie dirbtinį intelektą.
Senjorai domisi tokia galimybe – šiemet pastebime ypač didelį jų norą dalyvauti.
„Stengiamės išpildyti visų dalyvių poreikius, todėl paskaitos vyksta įvairiausiomis temomis – lapkritį numatyta paskaita net apie dirbtinį intelektą, tai nuo šių mokslo metų taps naujove“, – aiškino S. Grigaliūnienė.
Nors daugumą klausytojų tradiciškai sudaro moterys, vyrai taip pat vis aktyviau ateina į užsiėmimus.
Programa įveikė ne vieną pokytį, tačiau esmė išliko tokia pati – sudaryti galimybes mokytis, bendrauti, tobulėti ir išlikti aktyviems. Šiemet penkiolikos metų sukaktį mininti bendruomenė patvirtino, kad poreikis tik stiprėja.
