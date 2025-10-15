Klaipėdoje – didžiausia karjeros mugė

Įmonių – beveik 100
Renginys buvo nemokamas, o į jį susirinko įvairaus amžiaus dalyviai – moksleiviai, studentai, darbo ieškantys žmonės, darbdavių atstovai, verslo lyderiai ir švietimo bendruomenės nariai.
Šios mugės tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui ir suaugusiesiems susipažinti su darbo rinka, studijų, praktikos ir savanorystės galimybėmis bei padėti priimti pagrįstus profesinius sprendimus.
Rengėjai pažymėjo, kad ši mugė – tai galimybė plačiau sužinoti apie tam tikrą veiklą bei gyvai pabendrauti su įvairių įmonių bei organizacijų atstovais.
Dalyvavo beveik šimtas organizacijų – nuo pramonės ir logistikos bendrovių iki viešojo sektoriaus, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių projektų ir kt.
Atvyko pasiruošę klausimus
„Prie mūsų stendo priėjo nemažai jaunimo – jie ieško praktikos, taip pat domisi ir kitomis mūsų centro veiklomis, pavyzdžiui, nemokamomis konsultacijomis, kurios yra teikiamos mūsų centre. Kai žmonės prieina prie mūsų – mes jiems papasakojame apie savo centrą, jame teikiamas paslaugas ir atsakome į visus juos dominančius klausimus – laukiame visų, tiek suaugusiųjų, tiek vaikų, tiek savanorių“, – įspūdžiais dalijosi Dvasinės pagalbos jaunimui centro atstovė Kristina.
Klaipėdos universiteto (KU) vaikystės pedagogikos studentė Vita pastebėjo, kad jaunuoliai į mugę atėjo jau iš anksto pasiruošę juos dominančius klausimus.
Mugėje buvo galima susipažinti su darbdaviais, kas ypač aktualu jaunimui.
„Priėjo tokie žmonės, kurie labai tiksliai žino, kad nori ateityje rinktis šią sritį – vaikystės pedagogiką. Kažką prikviesti pačiam iš minios yra labai sudėtinga – kam nepatinka, tie ir neis, bet tie žmonės, kurie norėjo, – jie patys drąsiai priėjo prie mūsų. Žmonės klausia labai aiškių, suformuluotų klausimų – matosi, kad klausimams jau buvo pasiruošę iš anksto, apgalvoję. Gimnazistai klausė ir apie egzaminus – kokius reikia laikyti ir kaip jiems tinkamai pasiruošti“, – atviravo Vita.
Anot pašnekovės, tokie renginiai naudingi tiek jaunimui, tiek pačioms aukštosioms mokykloms, nes leidžia tiesiogiai atsakyti į klausimus ir išdėstyti aiškią informaciją.
KU studijų erdvėje renginio metu buvo pristatomos interaktyvios studijų zonos.
Lankytojai galėjo praktiškai susipažinti su įvairiomis specialybėmis: atlikti eksperimentus, išbandyti praktines užduotis, stebėti tyrimus ir pabendrauti su studentais bei dėstytojais – tai leido geriau suprasti būsimas studijų kryptis.
Pirmą kartą vienoje vietoje buvo pristatyti visi KU klubai ir neformalaus ugdymo iniciatyvos – nuo akademinių ir technologinių iki kūrybinių ar studentų organizacijų.
Diskutuota įvairiomis temomis
Programoje buvo skirta dėmesio ne tik profesijų pristatymams, bet ir švietimo, darbo rinkos bei ateities temoms.
Diskusijose dalyvavo pedagogai, darbdaviai, politikos ir verslo atstovai – kalbėta apie lyderystę, kartų skirtumus, dirbtinio intelekto įtaką ugdymui ir pasirengimą darbo rinkos pokyčiams.
Vyko atskiros pranešimų sekcijos moksleiviams, tėvams, studentams, ieškantiems darbo žmonėms, pedagogams bei karjeros specialistams.
„Manau, kad tokie renginiai svarbūs, kad žmonės atvyktų ir praplėstų akiratį, sužinotų naujų dalykų. Mugėje buvo galima susipažinti su darbdaviais, kas ypač aktualu jaunimui – vienoje vietoje tiek daug įmonių, kurių atstovų galima paklausti visko, kas domina“, – teigė Klaipėdos valstybinės kolegijos studentė Diana.
Renginys skirtas ne vien informuoti, bet ir didinti regiono įsitraukimą, todėl mugėje apsilankę dalyviai turėjo galimybę susitikti su darbdaviais ir užmegzti pirmąjį ryšį.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
