Tarptautinė akcija ragina atkreipti dėmesį į svarbią problemą

Policijos pareigūnai pastebi, kad smurtas artimoje aplinkoje – vis dar opi problema. Per šiuos metus, nuo sausio 1 d. iki lapkričio 25 d., visoje Klaipėdos apskrityje jau yra pradėti 539 ikiteisminiai tyrimai dėl nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Pernai tuo pačiu laikotarpiu tokio pobūdžio tyrimų buvo 537. Klaipėdos mieste minimu laikotarpiu šiemet yra pradėtas 281, pernai – 245 ikiteisminiai tyrimai. Šiemet visoje apskrityje yra išduoti 1703, Klaipėdos mieste – 785 apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai. Statistika rodo, kad dažniausiai smurto artimoje aplinkoje aukomis tampa moterys.
Klaipėdos apskrities VPK VTT Prevencijos skyriaus viršininko pareigas laikinai einanti Aurelija Studencova gyventojus ragina nelikti abejingiems ir padėti aukoms ieškoti pagalbos.
„Jeigu patiriate, matote ar įtariate galimą smurtą, skambinkite pagalbos telefonu 112 – kiekvienas skambutis gali išgelbėti gyvenimą. Padėkime artimųjų smurtą kenčiančioms aukoms suprasti, kad jos nėra vienos – išeitis ir joms padėti pasirengusių žmonių tikrai yra“ – teigė A. Studencova.
