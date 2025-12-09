Kodėl įvairios smurto formos vis sunkiau pastebimos?

Moterų informacijos centro smurto artimoje aplinkoje, lyčių lygybės ir žmogaus teisių ekspertė Rugilė Zmitrevičiūtė sakė, kad psichologinis smurtas visada susijęs su noru kontroliuoti.
„Tai asmens žeminimas įvairiais būdais. Gali būti labai pasyviai, gali būti ir labai atviru žodynu. Tai yra norėjimas, kad žmogus taptų priklausomas, paklustų. Tam gali būti pasitelkiami grasinimai, kibernetinis smurtas“, – pasakojo R. Zmitrevičiūtė.
Specialistė pastebėjo, kad psichologinio smurto mastai didėja, o formos įvairėja. Psichologinis smurtas dažniausiai vyksta artimoje aplinkoje, ypač tarp romantinių partnerių – ne tik esamų, bet ir buvusių.
R. Zmitrevičiūtė pasakojo, kad jau daug kas žino, kas yra psichologinis smurtas, tačiau įgūdžių jį atpažinti vis dar trūksta. Norint atpažinti šią smurto formą, labai svarbu emocinis intelektas. Specialistės teigimu, mūsų visuomenei šiuo metu itin svarbu mokytis brėžti ribas, priimti kito žmogaus ribas, kalbėti apie „ne“ ir sutikimą santykiuose.
Visa „Žinių radijo“ laida – vaizdo įraše:
„Emocinis intelektas labai svarbus sveikų santykių kūrimui, tačiau kol kas mums jo dar trūksta“, – sakė specialistė.
Atpažinus psichologinį smurtą, pirmiausia reikia pradėti brėžti ribas, vėliau gali prireikti ir psichologų pagalbos, nes psichologinis smurtas labai paveikia savivertę, sakė specialistė. Itin svarbu, kad auka sulauktų artimųjų palaikymo.
R. Zmitrevičiūtė apgailestavo, kad mūsų visuomenė vis dar linkusi kaltini aukas.
Psichologinį smurtą vis dažniau lydi kibernetinis smurtas.
„Kibernetinis smurtas auga, nes atsiranda daugiau įrankių, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas. Artimas žmogus, žinodamas mūsų slaptažodžius, gali nulaužti mūsų paskyras. Dirbtinis intelektas dažnai naudojamas pornografinio turinio kūrimui, ši smurto forma labai žeminanti. Dėl skaitmenizacijos smurto formos vis labiau įvairėja“, – pastebėjo R. Zmitrevičiūtė.
Ekonominis smurtas taip pat dažnas, tačiau tai nėra naujovė, tiesiog dabar apie jį daugiau kalbama.
Supratus, kad prieš mus pačius naudojamos tokios smurto formos, arba įtarus, kad jis gali būti naudojamas mums artimoje aplinkoje, R. Zmitrevičiūtė ragino kreiptis į specializuotus informacijos ir pagalbos centrus – specialistai padės žengti pirmuosius žingsnius, išeinant iš smurtinės aplinkos. R. Zmitrevičiūtė skatino nebūti abejingiems įtariant smurtą ne tik šeimos, giminių, bet ir draugų, kolegų aplinkoje.
