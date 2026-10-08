Statybų sektorius laukia naujos kartos specialistų

Naujos gatvės, modernizuotos moky klos, atnaujintos krantinės ar oro uostų infrastruktūra formuoja šiuolaikinį miestų veidą ir kuria patogią bei saugią aplinką gyventojams. Tokie infrastruktūros projektai prisideda ne tik prie miestų estetikos ar infrastruktūros kokybės, bet ir prie regionų ekonominės plėtros. Tačiau už kiekvieno tokio rezultato slypi ne tik idėjos ir investicijos, bet ir žmonės – kvalifikuoti statybos bei inžinerijos specialistai.
Pasak statybų sektoriaus atstovų, šiuo metu Lietuvoje vykdomų statybos ir infrastruktūros darbų mastas yra labai didelis, todėl inžinerijos ir statybų specialistų poreikis išlieka milžiniškas. Daugelis įmonių atvirai kalba apie kvalifikuotų darbuotojų stygių ir nuolat augančią tokių profesionalų paklausą. Lietuvos statybininkų asociacijos neseniai atlikta apklausa parodė, kad didžioji dalis rangovų šiemet planuoja ieškoti naujų darbuotojų, o tai leidžia manyti, kad statybų sektoriuje artimiausiu metu turėtų atsirasti apie 4000 papildomų darbo vietų.
Šiame sektoriuje reikšmingą veiklą vykdo ir statybos bei inžinerinius projektus visoje Lietuvoje įgyvendinanti UAB „Tilta“. Įmonė dirba civilinės statybos, pramonės bei strateginės paskirties objektų srityse. Be viešųjų erdvių ir susisiekimo infrastruktūros projektų, bendrovė taip pat prisideda prie gynybos sektoriui svarbių objektų kūrimo ir modernizavimo – statomi peronai, sandėliai, aikštelės, angarai ir administracinės patalpos.
„Dirbame su labai įvairiais objektais – nuo miestų infrastruktūros iki pramonės ir strateginės paskirties statinių. Todėl į komandą nuolat kviečiame įvairių statybos sričių specialistus – nuo inžinierių iki techninių darbuotojų. Kuo stipresnė komanda, tuo daugiau sudėtingų ir įdomių darbų galime įgyvendinti. Džiaugiamės, kad prie mūsų projektų vis dažniau prisijungia ir jauni žmonės, pasirinkę inžinerijos kryptį“, – sako UAB „Tilta“ statybos direktorius Laimonas Norvaišas.
Pasak įmonės atstovų, nors Lietuvoje vykdomų statybos ir infrastruktūros darbų mastas nuolat auga, sektorius vis dar susiduria su kvalifikuotų specialistų stygiumi. Tuo pat metu būtent ši sritis gali pasiūlyti stabilias ir perspektyvias karjeros galimybes.
„Nors statybų sektorius šiandien yra dinamiška ir inovatyvi sritis, vis dar su siduriame su stereotipais apie šį darbą. Jaunimas dažnai mano, kad statybose tenka dirbti tik fiziškai sunkų darbą, bet realybė gerokai pasikeitusi – šiandien čia plačiai naudojamos modernios technologijos, skaitmeniniai sprendimai ir pažangi įranga, kuri palengvina darbą. Profesinis mokymas statybos ir inžinerijos srityse atveria realias karjeros galimybes, o kvalifikuotiems specialistams siūlomas konkurencingas darbo užmokestis ir stabilios perspektyvos“, – pažymi L. Norvaišas.
Todėl vis didesnę reikšmę įgauna verslo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas. Įmonės vis aktyviau įsitraukia į jaunų specialistų rengimą – suteikia galimybes mokiniams ir studentams atlikti praktiką realiose darbo vietose, susipažinti su darbo kultūra ir įgyti pirmąją profesinę patirtį.
UAB „Tilta“ bendradarbiauja su keliomis profesinio mokymo įstaigomis, tarp jų – ir Klaipėdos P. Lindenau mokymo centru, rengiančiu inžinerijos ir techninių profesijų specialistus. Neretai būtent praktika tampa pirmuoju žingsniu į profesinę karjerą – dalis praktiką atlikusių mokinių ar studentų vėliau lieka dirbti įmonėje ir sėkmingai tęsia profesinį kelią statybų sektoriuje.
„Praktika – tai galimybė ne tik stebėti procesus iš šalies, bet ir realiai įsitraukti į darbą bei suprasti visą statybos procesą – nuo pirmųjų parengiamųjų darbų iki galutinio rezultato. Čia ugdomos svarbios savybės – savarankiškumas, at sakomybė, gebėjimas dirbti komandoje ir spręsti realias situacijas, todėl nemažai praktiką atlikusių jaunų žmonių vėliau prisijungia prie mūsų komandos. Statybos ir inžinerijos sritys reikalauja pastangų, tačiau suteikia didelį profesinį pasitenkinimą – darbo rezultatus galima pamatyti ir apčiuopti, todėl jaunimui, svarstančiam rinktis šią kryptį, galime pasakyti viena – nuobodu tikrai nebus“, – sako L. Norvaišas.
Šiuo metu bendrovė įgyvendina įvairius projektus skirtinguose Lietu vos miestuose – nuo Danės krantinės promenados atgaivinimo Klaipėdoje iki Šiaulių oro uosto orlaivių peronų rekonstrukcijos, sporto centro modernizavimo Vilniuje ar Kuršėnų miesto gatvių remonto. Įmonė dar vykdo ir daugiabučių modernizavimo projektus, viešųjų pastatų atnaujinimo darbus bei infrastruktūros plėtrą įvairiuose Lietuvos regionuose.
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