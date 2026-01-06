Sniego gniūžtės – pavojus langams

Klaipėdietė Dovilė, gyvenanti Brožynų gatvės daugiabutyje, pasakojo, kad konfliktų su kaimynais ar jų atžalomis tikrai nesiekia. Tačiau vaikų elgesys kelia pavojų jos bei kitų turtui.
„Labai smagu, kad iškrito sniegas, pagaliau ir Klaipėdoje tikra žiema. Matau, kad ir vaikai tuo džiaugiasi. Čiuožinėja nuo kalnelio, mėtosi sniego gniūžtėmis ir panašiai. Tačiau nemalonu yra tai, kad kai kurie mėto gniūžtes tiesiai į daugiabučių namų langus. Jeigu gniūžtė suledėjusi, gali išdaužti langą. Kas tada už tai atsakys? Manau, kad tėveliai turėtų perspėti savo vaikučius apie pasekmes. Nė vienas žmogus nenori Naujųjų pradėti išdaužtais langais ir dar konfliktuodamas su kaimynais“, – tikino Dovilė.
Anot pašnekovės, gniūžtes vaikai mėto ir į automobilius.
„Mašinos irgi neturėtų virsti taikiniais. Norisi tikėti, kad tėvai atkreips dėmesį į šią problemą ir padės vaikams suprasti ribas. Tikrai nenoriu dėl tokių dalykų kviesti pareigūnų ar skųstis kitoms tarnyboms. Tokie dalykai, kai kalbama apie turtą, saugumą, turėtų būti lengvai išsprendžiami, ne konfliktų keliu“, – vylėsi klaipėdietė.
Nors vaikai patys administracinėn atsakomybėn dažniausiai nepatraukiami, už jų elgesį atsako tėvai arba globėjai.
Pagal Civilinio kodekso 6.276 straipsnį, tais atvejais, kai nepilnametis nuo 14 iki 18 metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas.
Tokios pat teisinės pasekmės atsiranda, jeigu nepilnametis žalos padarymo metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas.
Naujausi komentarai