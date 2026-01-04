Sniegas surengė vairuotojams egzaminą

Sausio 3-ąją nuo pietų pradėjo gausiai snigti, todėl daugelis žmonių atsisakė nebūtinų kelionių. Tačiau pasiryžusių važiuoti buvo nemažai.
Tinklalapis eismoinfo.lt skelbė, kad nuo Kryžkalnio iki posūkio į Šilalę ir nuo Gargždų link Klaipėdos kelias – slidus, o vairuotojai socialiniuose tinkluose dalijosi visiškai apsnigto kelio vaizdais.
Vaizdo įrašuose žmonės dalijosi žinia apie kelią į Klaipėdą maždaug 40 kilometrų iki uostamiesčio užtvėrusio vilkiko ir avariją patyrusio autobuso vaizdais. Autobusas važiavo be keleivių, atrodo, kad vairuotojas nesusižalojo, jam teko laukti gelbėtojų pagalbos.
Kai kurie vairuotojai važiavo įjungę avarinius signalus, kad kitiems būtų geriau matomi.
Kelias Klaipėda–Šilutė vietomis buvo toks apsnigęs, kad nebuvo įmanoma įžiūrėti kelkraščių. Atrodo, kad net viena kelių valymo mašina nuslydo nuo važiuojamosios kelio dalies ir atsirėmė į metalinius atitvarus. Todėl ir kelios kitos mašinos sustojo. Važiuojamosios dalies valymas nutrūko.
Nežinia, ar dėl šios priežasties, ar todėl, kad sniegas dribo be pertrūkio, greitkelis buvo apsnigtas. Neskubėti buvo priversti ir važiavusieji iš uostamiesčio į Palangą. Naktį, kai snygis buvo nurimęs, kelias į kurortą buvo nė karto nevalytas, automobiliai riedėjo tik giliomis provėžomis sniege.
Tiesa, pačiame kurorte komunalininkai dirbo be sustojimo, žmonės džiaugėsi, kad Palangos gatvės – švarios.
Kelyje iš Šilutės į Klaipėdą, prieš Saugus, du automobiliai nuslydo į pakelės griovį susidariusiu po sniegu ledu.
Vieni vairuotojai nesiliovė piktintis tokios prastos būklės keliais, kiti auklėjo nemokančius žiemos metu vairuoti.
Sekmadienis Klaipėdoje išaušo giedras. Daugiabučių namų kiemuose vyrai valė apsnigtas mašinas, ketindami išbandyti galimybę važiuoti miesto gatvėmis.
Naktį ugniagesiai gelbėtojai Klaipėdoje skubėjo supjaustyti ir patraukti nuo gatvių porą nuvirtusių medžių. Rumpiškės gatvėje medis užgriuvo ant automobilio.
Klaipėdos apskrities policijos Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, šeštadienį nuo 12 val. iki 21 val. Klaipėdos apskrityje gauta pranešimų apie eismo įvykius:
13.22 val. Klaipėdoje, Taikos pr, prekybos centro aikštelėje, susidūrė du lengvieji automobiliai,
15.23 val. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., automobilis „Ford“ atsitrenkė į BMW,
15.50 val. Klaipėdoje, Šiaurės pr., automobilis kliudė konteinerį,
16.47 val. Klaipėdoje, Vingio g., susidūrė du lengvieji automobiliai,
16.49 val. Klaipėdoje, Taikos pr., prekybos centro aikštelėje, lengvasis automobilis kliudė kitą stovėjusį automobilį,
18.26 val. Klaipėdoje, Taikos pr., automobilis galimai kliudė nuvirtusį kelio ženklą, kuris apgadino dar vieną automobilį,
18.54 val. Vėžaičių sen., Gerduvėnų k., susidūrė krovininė transporto priemonė „Volvo“ ir lengvasis automobilis „Volkswagen“,
19.42 val. Kretingalėje, automobilis BMW nuvažiavo nuo kelio,
20.09 val. Slengiuose, susidūrė automobiliai „Audi“ ir „Volvo“,
20.52 val. Rietave, L. Ivinskio g., automobilis BMW atsitrenkė į pastato tvorą.
Pirminiais duomenimis, per visus minėtus eismo įvykius žmonės nenukentėjo.
Informacija pateikta pagal pirminius duomenis ir gali būti netikslumų.
