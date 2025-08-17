Dėl stovos – tūkstančiai teisenų

„Kaip „puikiai“ mokame parkuotis vidury žolyno. Kultūros viršūnė, tam naudojami net renovacijos stendai. Prie Pušyno g. 33A. Beje, į Klaipėdos VPK foto nusiųstos, manau, komisaras įvertins vairavimo įgūdžius“, – feisbuko grupėje „Vitės bendruomenė“ skundėsi anonimas.
„Teisingai padarėte! Jei patys nesusipranta, reikia šiek tiek padėti. Mieste, ypač kuo arčiau uosto, reikia saugoti kiekvieną žolės plotą ir kiekvieną medį, kurie padeda nors kiek apsisaugoti nuo dulkių ir natūraliai valo orą. Paieškojus kartais gal ir kiek ilgiau tikrai galima rasti, kur automobilius statyti tvarkingai. Gėda žiūrėti!“ – širdo viena klaipėdietė.
Anot Klaipėdos VPK pareigūnų, daug pranešimų apie galimus įvairius automobilių stovėjimo taisyklių pažeidimus gaunama iš gyventojų arba užfiksuoja patys.
Pamačius tokio pobūdžio pažeidimą, reikia jį užfiksuoti vaizdo fiksavimo priemone. Turi aiškiai matytis vieta, taip pat kelio ženklas, jei yra.
Jei pranešime duomenų pakanka, pareigūnai fiksuoja pažeidimą ir taiko atsakomybę.
Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus duomenimis, Klaipėdoje šįmet nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 12 d. dėl sustojimo ir stovėjimo vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimo ir stovėjimo nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimo (pagal Administracinių nusižengimo kodekso 417 straipsnio antrą dalį) yra pradėta 8 370 administracinių teisenų, per visus 2024 m. – 15 702 administracinės teisenos.
Tokio pobūdžio pažeidimus fiksuoti ir atsakomybę taikyti gali ir Klaipėdos savivaldybės viešosios tvarkos specialistai.
